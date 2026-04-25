Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

NYT рассказало о «сложном» годе для туристов, путешествующих самолётами, — из-за подорожания билетов и отмены рейсов

Всё из-за конфликта на Ближнем Востоке — но даже если он закончится, цены быстро не стабилизируются.

Источник: Reuters
  • 2026 год будет «непростым» для среднестатистического туриста из-за роста цен на билеты и сокращения количества авиарейсов, пишет The New York Times.
  • Как отмечает издание, из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшего «энергокризис», авиакомпании испытывают трудности с закупкой топлива. Проблемы есть у перевозчиков по всему миру, но «больше всего» они ощущаются в Европе, где запасы горючего «могут закончиться к маю 2026 года».
  • Авиакомпании начали перекладывать расходы на топливо на пассажиров, повышая цены и вводя дополнительные сборы, пишет NYT.
  • «Такого уровня неопределённости в сфере путешествий мы не видели со времен пандемии [Covid-19]», — заявила эксперт по путешествиям сервиса по поиску авиабилетов Going.com Кэти Настро. По её словам, 2026 год будет сложным для обычного путешественника, рассчитывающего на дешёвые авиаперелёты.
  • По данным индекса Platts, мировые цены на авиационное топливо увеличились более чем на 70%. Из-за этого страдают и американские перевозчики — издание отмечает, что уже как минимум одна авиакомпания обратилась к правительству США за финансовой помощью. Но их перспективы всё равно «более радужные», чем у азиатских и европейских авиакомпаний, которые сильнее зависят от поставок нефти с Бижнего Востока.
  • По словам опрошенных изданием экспертов, даже если конфликт закончится, потребуются «месяцы» на то, чтобы цены на топливо и авиабилеты стабилизировались.
