NYT рассказало о «сложном» годе для туристов, путешествующих самолётами, — из-за подорожания билетов и отмены рейсов

Всё из-за конфликта на Ближнем Востоке — но даже если он закончится, цены быстро не стабилизируются. Источник: Reuters2026 год будет «непростым» для среднестатистического туриста из-за роста цен на билеты и сокращения количества авиарейсов, пишет The New York Times.Как отмечает издание, из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшего «энергокризис», авиакомпании испытывают трудности с закупкой топлива. Проблемы есть у перевозчиков по всему миру, но «больше всего» они ощущаются в Европе, где запасы горючего «могут закончиться к маю 2026 года».Авиакомпании начали перекладывать расходы на топливо на пассажиров, повышая цены и вводя дополнительные сборы, пишет NYT. «Такого уровня неопределённости в сфере путешествий мы не видели со времен пандемии [Covid-19]», — заявила эксперт по путешествиям сервиса по поиску авиабилетов Going.com Кэти Настро. По её словам, 2026 год будет сложным для обычного путешественника, рассчитывающего на дешёвые авиаперелёты. По данным индекса Platts, мировые цены на авиационное топливо увеличились более чем на 70%. Из-за этого страдают и американские перевозчики — издание отмечает, что уже как минимум одна авиакомпания обратилась к правительству США за финансовой помощью. Но их перспективы всё равно «более радужные», чем у азиатских и европейских авиакомпаний, которые сильнее зависят от поставок нефти с Бижнего Востока.По словам опрошенных изданием экспертов, даже если конфликт закончится, потребуются «месяцы» на то, чтобы цены на топливо и авиабилеты стабилизировались.Евгения ЕвсееваТранспорт14 апр