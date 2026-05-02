Власти ОАЭ сообщили о «полном возобновлении нормального управления» воздушным пространством

И отмене всех временных ограничений. Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о «возобновлении нормальной работы системы воздушной навигации».Решение приняли после «всесторонней оценки» ситуации. Других подробностей в ведомстве не привели.16 марта 2026 года ОАЭ закрыли воздушное пространство из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тогда же приостановил работу аэропорт Дубая после повреждения беспилотником топливного резервуара.Российские авиакомпании в марте 2026 года по рекомендации Росавиации начали отменять рейсы в ОАЭ и приостановили продажу билетов.20 апреля Росавиация сняла ограничения на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.#новости #оаэ