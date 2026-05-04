Полина Лааксо
Путешествия

Авиакомпании из разных стран, включая Turkish Airlines, Air China и Emirates, сократили места на майских рейсах в сумме на 2 млн

Из-за опасений столкнуться с нехваткой топлива.

Источник фото: The Globe and Mail
  • С февраля 2026 года, когда на Ближнем Востоке развернулся американо-иранский конфликт, авиатопливо подорожало вдвое. По словам авиационного аналитика Джона Стрикленда, цены всегда были волатильными, но «вопрос дефицита на его памяти раньше не стоял».
  • Основные сокращения за последние две недели пришлись на турецкую Turkish Airlines, китайскую Air China и Emirates из ОАЭ, пишет FT со ссылкой на аналитиков Cirium. Лидер по отменам за последние два месяца — немецкая Lufthansa: из расписания на май-октябрь она убрала 20 тысяч убыточных рейсов.
  • Арабские авиакомпании Etihad и Qatar тоже пересмотрели расписание на май, а американская Delta Air Lines изменила маршрутную сеть.
  • Французскую Air France попросили не назначать дополнительные рейсы в Сингапур и токийский аэропорт Ханэда — по словам FT, оба пересадочных узла «стремятся ограничить использование авиатоплива». Азия зависит от поставок через перекрываемый из-за конфликта Ормузский пролив.
  • Японские авиакомпании столкнулись с возросшим интересом со стороны европейских пассажиров и сопутствующим увеличением расходов на топливо. Местная ANA, например, подсчитала, что с мая 2026 года по март 2027-го потратит на него дополнительные $881,5 млн.
  • Британские EasyJet и Virgin Atlantic предупредили о негативном влиянии кризиса на прибыль (местное правительство планирует временно разрешить своим перевозчикам объединять рейсы). Японская Japan Air предполагает, что у неё падение составит 20%.
  • Некоторые авиаперевозчики перевели часть полётов на «более компактные и энергоэффективные» самолёты. Etihad на рейсах между Абу-Даби и Гонконгом перешла с Airbus A350 на 400 человек на Boeing 787 вместимостью 220-300 человек.
  • У Air France и Air China есть обратный пример: чтобы ответить на повысившийся спрос на прямые рейсы между Европой и Азией, они используют Boeing 777 увеличенной конфигурации на двух маршрутах.
Евгения Евсеева
13 комментариев