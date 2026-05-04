Авиакомпании из разных стран, включая Turkish Airlines, Air China и Emirates, сократили места на майских рейсах в сумме на 2 млн

Из-за опасений столкнуться с нехваткой топлива.Источник фото: The Globe and MailС февраля 2026 года, когда на Ближнем Востоке развернулся американо-иранский конфликт, авиатопливо подорожало вдвое. По словам авиационного аналитика Джона Стрикленда, цены всегда были волатильными, но «вопрос дефицита на его памяти раньше не стоял».Основные сокращения за последние две недели пришлись на турецкую Turkish Airlines, китайскую Air China и Emirates из ОАЭ, пишет FT со ссылкой на аналитиков Cirium. Лидер по отменам за последние два месяца — немецкая Lufthansa: из расписания на май-октябрь она убрала 20 тысяч убыточных рейсов.Арабские авиакомпании Etihad и Qatar тоже пересмотрели расписание на май, а американская Delta Air Lines изменила маршрутную сеть.Французскую Air France попросили не назначать дополнительные рейсы в Сингапур и токийский аэропорт Ханэда — по словам FT, оба пересадочных узла «стремятся ограничить использование авиатоплива». Азия зависит от поставок через перекрываемый из-за конфликта Ормузский пролив.Японские авиакомпании столкнулись с возросшим интересом со стороны европейских пассажиров и сопутствующим увеличением расходов на топливо. Местная ANA, например, подсчитала, что с мая 2026 года по март 2027-го потратит на него дополнительные $881,5 млн.Британские EasyJet и Virgin Atlantic предупредили о негативном влиянии кризиса на прибыль (местное правительство планирует временно разрешить своим перевозчикам объединять рейсы). Японская Japan Air предполагает, что у неё падение составит 20%.Некоторые авиаперевозчики перевели часть полётов на «более компактные и энергоэффективные» самолёты. Etihad на рейсах между Абу-Даби и Гонконгом перешла с Airbus A350 на 400 человек на Boeing 787 вместимостью 220-300 человек.У Air France и Air China есть обратный пример: чтобы ответить на повысившийся спрос на прямые рейсы между Европой и Азией, они используют Boeing 777 увеличенной конфигурации на двух маршрутах.Евгения ЕвсееваТранспорт14 апр