Бывшего посла Италии в Узбекистане арестовали за нелегальную выдачу долгосрочных туристических виз гражданам России

Стоимость такой услуги составляла от €4000 до €16 тысяч. Пьергабриэле Пападиа арестовали в Риме по обвинению в незаконной выдаче гражданам России долосрочных виз сроком от одного года до трёх лет, пишет la Repubblica. От должности посла Италии в Узбекистане его отстранили в декабре 2025 года.По данным следствия, Пападиа помогал гражданам России получать долгосрочные туристические визы в обход правил за денежное вознаграждение — от €4000 до €16 тысяч. При этом стандартный визовый сбор составляет €45-60. Также в схеме участвовали три московских турагенства — Happy travel, Visa4you и Park lane, отмечает издание.Следователям известно как минимум о 95 гражданах России, получивших визы подобным образом. Больше 80 из них не посещали консульство Италии в Ташкенте, что противоречит правилам подачи на визу. Некоторые заявки Пападиа получал через Telegram.Итальянская прокуратура проверяет ещё около 400 визовых дел, которые могут быть связаны с бывшим послом. Аннулировали ли россиянам выданные незаконным путём визы, издание не уточняет.В 2025 году грждане России получили около 620 тысяч шенгенских виз — на 10,4% больше, чем в 2024-м. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. В ноябре 2025 года Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные шенгенские визы — при этом окончательное решение остаётся за странами-членами ЕС.В мае 2026 года в Еврокомиссии допустили дальнейшее ужесточение визовых ограничений для россиян для «устранения рисков для безопасности».