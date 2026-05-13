Данила Бычков
Путешествия

СМИ: власти Бали ужесточили борьбу против «цифровых кочевников», находящихся на острове по туристическим визам

Под запрет также попали оплачиваемые выступления, фотосессии и проведение тренировок.

Источник: Euronews
  • С мая 2026 года власти Индонезии ввели режим «нулевой толерантности» — любое использование ноутбука в общественных местах может трактоваться имиграционной службой как незаконная трудовая деятельность, пишет «Турпром».
  • Решение последовало за директивой Минюста страны, запретившей работать удалённо иностранцам, находящимся в Индонезии по туристическим визам, отмечает издание. По данным Business Standard, проверки начались в апреле 2026 года — в ходе них за три недели задержали 62 иностранца.
  • Помимо удалённой работы под запрет также попали: сотрудничество с брендами и публикация спонсируемого контента в соцсетях, преподавание и проведение тренировок, оплачиваемые фотосессии и выступления и даже неоплачиваемое волонтёрство.
  • Власти настаивают, что для подобной деятельности иностранцы должны получать соответствующие визы, разрешения на работу или визу для «цифровых кочевников».
  • Сотрудники иммиграционной службы патрулируют заведения в некоторых городах Бали — у туристов могут потребовать ноутбук или смартфон для проверки, отмечает «Турпром». Отказ или наличие открытых рабочих вкладок могут привести к задержанию, штрафу и последующей депортации.
  • Для поиска нарушителей власти могут использовать камеры наблюдения с системой распознавания лиц и информацию от местных жителей, получающих вознаграждение за обнаруженных нелегальных работников, считают опрошенные изданием эксперты.
  • Граждане России могут оформить на Бали визу по прибытии — она даёт право находиться на острове до 30 дней. Летом 2025 года имиграционная служба Бали предупредила туристов об усилении полицейских проверок и призвала иностранцев носить с собой документы.

