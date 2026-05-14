Росаккредитация и Роскачество выявили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям — «Ъ»

Пока с ними провели «разъяснительные беседы», но в будущем могут лишить лицензий.Фото «Ъ» Росаккредитация и Роскачество провели «тайные закупки» у компаний, которые занимаются классификацией отелей и присваивают им звёзды, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо Росаккредитации и осведомлённых источников.По словам одного из них, ведомство выявило нарушения у 11 неназванных организаций. О каких именно нарушениях речь, он не уточнил.В АНО «Центр развития социального и культурно-познавательного туризма» рассказали газете, что получали один тайный звонок с вопросом, может ли отель, расположенный в здании без лифта, получить три звезды. В организации ответили, что это возможно, например, если само здание входит в список объектов культурного наследия. Это было расценено как нарушение. В Росакредитации пояснили, что «постоянно» контролируют классификацию отелей, в том числе с использованием практики «тайного покупателя». Пока с нарушителями проводят «разъяснительные беседы», но в будущем могут начать лишать лицензий.Обязательная классификация для отелей в России действует с 1 января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать стандартам одной из шести категорий — от «без звёзд» до «пяти звёзд». Классификацию проводят аккредитованные компании, которых сейчас 63.При этом среди прошедших оценку объектов распространено несоответствие заявленным стандартам, говорит управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его оценке, около 30% гостиниц не соответствуют присвоенной им категории.Однако участники рынка сомневаются, что причина в массовых нарушениях со стороны компаний, занимающихся классификацией. По их словам, клиент при несоответствии отеля заявленной категории может обратиться с жалобой, в результате рассмотрения которой у классификатора могут отобрать лицензию.#новости #отели