Артур Томилко
Путешествия

Росаккредитация и Роскачество выявили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям — «Ъ»

Пока с ними провели «разъяснительные беседы», но в будущем могут лишить лицензий.

  • Росаккредитация и Роскачество провели «тайные закупки» у компаний, которые занимаются классификацией отелей и присваивают им звёзды, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо Росаккредитации и осведомлённых источников.
  • По словам одного из них, ведомство выявило нарушения у 11 неназванных организаций. О каких именно нарушениях речь, он не уточнил.
  • В АНО «Центр развития социального и культурно-познавательного туризма» рассказали газете, что получали один тайный звонок с вопросом, может ли отель, расположенный в здании без лифта, получить три звезды. В организации ответили, что это возможно, например, если само здание входит в список объектов культурного наследия. Это было расценено как нарушение.
  • В Росакредитации пояснили, что «постоянно» контролируют классификацию отелей, в том числе с использованием практики «тайного покупателя». Пока с нарушителями проводят «разъяснительные беседы», но в будущем могут начать лишать лицензий.
  • Обязательная классификация для отелей в России действует с 1 января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать стандартам одной из шести категорий — от «без звёзд» до «пяти звёзд». Классификацию проводят аккредитованные компании, которых сейчас 63.
  • При этом среди прошедших оценку объектов распространено несоответствие заявленным стандартам, говорит управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его оценке, около 30% гостиниц не соответствуют присвоенной им категории.
  • Однако участники рынка сомневаются, что причина в массовых нарушениях со стороны компаний, занимающихся классификацией. По их словам, клиент при несоответствии отеля заявленной категории может обратиться с жалобой, в результате рассмотрения которой у классификатора могут отобрать лицензию.

