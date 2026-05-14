В визовом центре Италии призвали российских туристов сохранять подтверждения поездок в ЕС — из-за новой системы пересечения границ по биометрии штампы в загранпаспорта больше не ставят

В некоторых случаях визы могут выглядеть «неиспользованными». Заявителям на визу нужно доказать факт поездки в Италию, если до этого они пересекали границу Шенгенской зоны (большинство стран ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн) с помощью автоматических турникетов и не получили штамп в загранпаспорте, говорится в сообщении визового центра Италии.Если в паспорте нет физических отметок о въезде и выезде, консульству будет сложнее проверить, сколько дней заявитель фактически провел в странах Шенгенского соглашения, пишет АТОР.Для подтверждения поездки в визовом центре рекомендуют сохранять копии посадочных талонов. АТОР отмечает, что дополнительно могут пригодиться и другие документы: брони и чеки из отелей, договоры или счета за аренду жилья, билеты на транспорт, выписки по банковским картам с зарубежными транзакциями. Это поможет «избежать вопросов при следующей подаче на визу».Кроме того, заявитель должен запросить в визовом центре аннулирование использованной, но не «проштампованной» визы, которая по этой причине выглядит «неиспользованной», говорится на сайте ВЦ.С 10 апреля 2026 года в ЕС заработала новая система пересечения внешних границ. У граждан стран, которые не входят в Евросоюз, при прохождении пограничного контроля начали собирать биометрические данные — фотографии лиц и отпечатки пальцев. А штампы в паспорте заменили на электронные записи в базе данных.Запуск системы вызвал многочасовые очереди и задержки рейсов, писали СМИ в апреле 2026 года. Из-за очередей пассажиры начали массово опаздывать на рейсы, а авиакомпаниям пришлось пересматривать расписание.Данила Бычков