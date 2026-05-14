Данила Бычков
Путешествия

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в ОАЭ с 1 июня 2026 года

Авиакомпания открыла продажу билетов.

Источник: РБК
  • В течение месяца перевозчик будет выполнять по одному рейсу в день, с июля 2026-го их количество увеличат до двух.
  • Билеты уже доступны для покупки — стоимость составляет от 21 тысячи рублей в одну сторону. Рейсы будут выполнять на самолётах Boeing 737.
  • В начале апреля 2026 года «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в ОАЭ до конца мая 2026-го. Авиакомпания была вынуждена переориентироваться на другие направления на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
  • 20 апреля 2026 года Росавиация отменила запрет на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, введённые в конце февраля 2026-го.

