«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в ОАЭ с 1 июня 2026 года

Авиакомпания открыла продажу билетов.Источник: РБКВ течение месяца перевозчик будет выполнять по одному рейсу в день, с июля 2026-го их количество увеличат до двух.Билеты уже доступны для покупки — стоимость составляет от 21 тысячи рублей в одну сторону. Рейсы будут выполнять на самолётах Boeing 737.В начале апреля 2026 года «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в ОАЭ до конца мая 2026-го. Авиакомпания была вынуждена переориентироваться на другие направления на фоне конфликта на Ближнем Востоке.20 апреля 2026 года Росавиация отменила запрет на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, введённые в конце февраля 2026-го.