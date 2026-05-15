Wildberries с партнёром открыл в Турции первые отели WB Travel

В сеть входят четыре объекта в Турции и один в Египте.Источник: РВБWildberries открыл первые четыре отеля в Турции вместе со стратегическим партнёром — туроператором Fun&Sun. Туристы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Верхней Пышмы, поделился маркетплейс.Речь об отелях WB Travel Serra Park недалеко от Сиде, WB Travel Pirates Park и WB Travel Anita Matiate возле Кемера и WB Travel Club Bayar в районе Аланьи. Все отели — четырёхзвёздочные. К открытию в них обновили корпуса, рестораны, общественные пространства.Wildberries представил «фирменную отельную концепцию» вместе с Fun&Sun в начале 2026 года. Инвестиции в проект и условия партнёрства компании не раскрывали.Первый отель WB Travel открыли в Египте в феврале. Тогда же компания анонсировала открытие отеля в Турции, а в марте и апреле рассказала о планах открыть ещё четыре отеля.«Вестник АТОР» писал, что Fun&Sun развивает несколько «фирменных концепций» вместе с отелями-партнёрами. Туроператор уточнял: они продолжат работу под существующими брендами, а развитие концепции отелей WB Travel — отдельное направление в рамках партнёрства с Wildberries.#новости #wildberries