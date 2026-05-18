Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на 25% меньше, чем в зимнем расписании — АТОР

Из-за сезонности, топливных и геополитических факторов.Источник: Дмитрий Середа для АТОРЗимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран и территорий, куда выполняли регулярные прямые рейсы из российских аэропортов. Летом 2026-го их будет до 32, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По её словам, точное количество зависит от восстановления перелётов в Саудовскую Аравию.Вместе с ней перечень стран и территорий, куда можно будет добраться прямым рейсом, будет включать Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию, а также Гонконг (Китай).При этом в марте 2026 года Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Аналогичные рекомендации действуют в отношении Ирана и Израиля, писало АТОР.Прямых рейсов на Кубу и в Венесуэлу в летнем расписании нет из-за топливного и геополитического кризиса.Некоторые рейсы отменяют сезонно — так происходит каждый год, указывает АТОР. Например, «Аэрофлот» прекратил прямые рейсы из Москвы на Сейшелы.Полина Лааксо, 4 мая