Власти Таиланда одобрили сокращение срока безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней

Мера затронет туристов из более чем 90 стран, в том числе россиян, но когда она вступит в силу, пока неясно.Источник: ReutersКабинет министров Таиланда одобрил отмену 60-дневного безвизового режима для граждан более чем 90 стран, пишет местное издание Khaosod. Таиланд вернётся к прежним правилам, которые позволяли иностранцам находится в стране без визы до 30 дней, заявил министр туризма Сурасак Пханчароенворакул.Комитет по визовой политике Таиланда будет пересматривать правила отдельно для каждой страны, принимая во внимание «вопросы безопасности и экономические факторы», добавил чиновник. Когда изменения вступят в силу — не уточнили.Сокращение срока безвизового пребывания иностранцев тайские власти объясняли тем, что некоторые туристы «злоупотребляли» правилами и участвовали в незаконной деятельности, писало Reuters.С 1 января по 10 мая 2026 года Таиланд посетили 12,4 млн иностранных туристов — на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. В ноябре 2025 года Миграционная служба Таиланда объявила об ужесточении контроля за «визаранами».#новости #таиланд