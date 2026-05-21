Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
Путешествия

Airbnb добавит услуги хранения багажа, заказа трансфера из аэропорта и аренды автомобилей

Компания хочет стать «экосистемой сервисов» и нарастить темпы роста выручки на 10% в год.

Источник: Midas
Источник: Midas
  • Airbnb заключила партнёрство с платформой хранения багажа Bounce, которая работает в 175 городах мира, пишет Bloomberg. Также компания расширяет за пределами США сервис трансферных перевозок совместно с компанией Welcome Pickups.
  • Летом 2026 года Airbnb добавит новые услуги, включая аренду автомобилей и оборудования — например, лыж. В компании не уточнили, в каких странах будут доступны эти функции.
  • Также Airbnb расширит услугу доставки продуктов в жильё перед заселением с помощью Instacart — она появится более чем в 25 городах США. Компания ищет партнёров для запуска аналогичной функции в других странах.
  • Airbnb стремится стать «экосистемой сервисов» для путешествий, заявил гендиректор компании Брайан Чески. По его словам, новые направления помогут увеличить рост выручки каждый год более чем на 10% и смогут приносить более $1 млрд дополнительной выручки в год.
  • В апреле 2026-го Airbnb добавила на платформу отели — это часть стратегии по укреплению позиций компании в городах, где власти ограничивают краткосрочную аренду жилья. Сервис уже работает в 20 городах по всему миру и продолжит расширяться в 2026 году.

#новости #airbnb

5
1
9 комментариев