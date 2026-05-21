Airbnb добавит услуги хранения багажа, заказа трансфера из аэропорта и аренды автомобилей

Компания хочет стать «экосистемой сервисов» и нарастить темпы роста выручки на 10% в год.Источник: MidasAirbnb заключила партнёрство с платформой хранения багажа Bounce, которая работает в 175 городах мира, пишет Bloomberg. Также компания расширяет за пределами США сервис трансферных перевозок совместно с компанией Welcome Pickups.Летом 2026 года Airbnb добавит новые услуги, включая аренду автомобилей и оборудования — например, лыж. В компании не уточнили, в каких странах будут доступны эти функции.Также Airbnb расширит услугу доставки продуктов в жильё перед заселением с помощью Instacart — она появится более чем в 25 городах США. Компания ищет партнёров для запуска аналогичной функции в других странах.Airbnb стремится стать «экосистемой сервисов» для путешествий, заявил гендиректор компании Брайан Чески. По его словам, новые направления помогут увеличить рост выручки каждый год более чем на 10% и смогут приносить более $1 млрд дополнительной выручки в год.В апреле 2026-го Airbnb добавила на платформу отели — это часть стратегии по укреплению позиций компании в городах, где власти ограничивают краткосрочную аренду жилья. Сервис уже работает в 20 городах по всему миру и продолжит расширяться в 2026 году.