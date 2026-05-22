Таня Боброва
Путешествия

Здание Ленинградского вокзала в Москве открыли после реконструкции

Её проводили с августа 2024 года.

Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdearpassengers%2F12692%3Fsingle&postId=2943216" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Уважаемые пассажиры</a>»
  • В РЖД анонсировали обновление фасада, здания и кровли, перепланировку помещений и интеграцию воказала в единую систему московского транспорта.
  • По словам MSK1.ru, на вокзале обновили стеклянные турникеты и пункты досмотра, на втором этаже разместили мозаичные панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга. У касс есть автоматы для покупки билетов, в зоне ожидания установили бежевые кресла с розетками, пишет издание.
  • По словам MSK1.ru, частично вокзал ещё перекрыт и не хватает магазинов. Появился прямой выход из вокзала в метро и стеклянный купол на платформе, добавляет издание. Поменяли нумерацию путей — теперь они идут слева направо: с первого по пятый путь уходят поезда дальнего следования, с шестого по двенадцатый — пригородные электрички.
  • Площадь зоны для ожидания выросла втрое, количество посадочных мест для пассажиров — с 700 до 1000, уточняет «Ъ». Открыли новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы.
Бизнес-зал. Источник: Артем Устюжанин / MSK1.ru 
  • По словам мэра Москвы Сергея Собянина, которые приводит ТАСС, мэрия вместе с РЖД решила поэтапно реконструировать всю территорию «площади трёх вокзалов»: «Следующая задача — это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой». «Площадь трёх вокзалов» объединяет Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.
Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdearpassengers%2F12692&postId=2943216" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Уважаемые пассажиры</a>»
44 комментария