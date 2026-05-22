Акции «большой тройки» китайских авиакомпаний упали примерно на 30% с начала конфликта на Ближнем Востоке — сильнее, чем у других перевозчиков в регионе

Их совокупные убытки по итогу 2026 года превысят $3 млрд, считают аналитики банка HSBC. Источник: BloombergAir China, China Eastern и China Southern Airlines оказались в «особенно тяжёлом» положении на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо, пишет CNBC. Бумаги трёх крупнейших китайских авиакомпаний упали примерно на 30% с марта 2026 года.Для сравнения — акции Singapore Airlines за тот же период снизились на 9%, Korean Air Lines — на 7%, Japan Airlines — на 20%. По прогнозам аналитиков банка HSBC, совокупные убытки китайской «большой тройки» по итогам 2026 года составят $3,2 млрд.Китайские перевозчики столкнулись сразу с несколькими проблемами помимо подорожания топлива — высокой чувствительностью внутреннего рынка к ценам и конкуренцией со стороны скоростных железнодорожных перевозок, отмечает CNBC.В мае 2026-го внутренние пассажирские авиаперевозки в Китае сократились на 12,7% год к году, а уровень отмен рейсов приблизился к 30%. Авиакомпании также повысили взимаемые с пассажиров топливные сборы — до 90 юаней (947 рублей по курсу ЦБ на 22 мая 2026 года) для коротких рейсов и до 170 юаней (1789 рублей) для дальних перелётов.Полина ЛааксоПутешествия4 маяАвиакомпании из разных стран, включая Turkish Airlines, Air China и Emirates, сократили места на майских рейсах в сумме на 2 млн Из-за опасений столкнуться с нехваткой топлива.#новости #китай