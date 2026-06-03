«Задача — провести эволюцию цен на отдых»: глава WB Travel — о развитиии туристического направления Wildberries, «экосистеме впечатлений» и планах открывать собственные турагентства

Вы пришли на сайт или в розницу WB Travel, там вас проконсультировали, вы купили тур. На отдыхе вас встречает трансфер — автобусы WB Travel. Со временем, может быть, мы покрасим используемые нами самолёты в ливрею WB Travel. И отель, в который вы приезжаете, — тоже под нашим брендом, вам всё знакомо.