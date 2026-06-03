«Задача — провести эволюцию цен на отдых»: глава WB Travel — о развитиии туристического направления Wildberries, «экосистеме впечатлений» и планах открывать собственные турагентства

Выжимка интервью РБК с Тарасом Демурой. Источник: РБК Демура — владелец туроператора Fun&Sun, с которым у маркетплейса заключено стратегическое партнёрство. С 2026 года он также возглавляет туристическое направление Wildberries, WB Travel.Задача Демуры — сделать WB Travel «одним из крупных провайдеров путешествий и впечатлений для российского потребителя». Wildberries строит экосистему, где человек может удовлетворить любые потребности — в покупках, товарах, услугах, финансовых сервисах и впечатлениях.По словам главы WB Travel, в России сейчас культура потребления движется в сторону туризма — путешествия превращаются в «товар первой необходимости». Они стали доступнее, много отдыхает молодёжь.WB Travel — витрина, под капотом которой находятся предложения множества поставщиков. У нас можно приобрести турпакеты, отели, авиабилеты по внутренним и зарубежным направлениям, а также экскурсии и впечатления — туристические активности и идеи для развлечений в путешествиях по России. Тарас Демура, глава WB Travel и владелец Fun&SunАссортимент и количество партнёров будут расширяться — но пока путёвки на маркетплейсе продаются только от Fun&Sun. С участниками рынка (какими — не уточняется) ведут переговоры — в «ближайшее время» на площадке должны появиться новые турпродукты.На вопрос, почему вместо стратегического партнёрства не купить туроператора, Демура отвечает так: сделки возможны в будущем, если это будет «целесообразно». Но, по его мнению, если есть плотное сотрудничество с какой-либо компанией, не нужно делать своё.То, что Wildberries строит на туристическом рынке, «выходит за рамки обычного туроператора или площадки вроде Booking.com» — вместо этого маркетплейс создаёт «экосистему впечатлений».Это будет так. Вы хотите на концерт — покупаете билет, а мы сразу предложим проживание, дорогу, экскурсии и какие-то другие впечатления: шопинг, бронь в ресторане. Захотите всё это в кредит оплатить — тут же вам кнопка банка. Тарас Демура, глава WB Travel и владелец Fun&SunС помощью конструктора клиент в будущем сможет «в два клика» собрать себе все услуги и впечатления для путешествия, а «не ходить и бронировать все в разных местах». Также маркетплейс хочет предлагать пользователям «разделить» впечатления с другими путешественниками — например, вместе покататься на скейтборде или сходить в музей.Заходить на рынок новому игроку «сложно, но не фатально». Однозначного лидера нет, основные конкуренты — онлайн-платформы (например, сервисы «Яндекса», «Т-Банка» и других игроков) и классические туроператоры.Задача сервиса — «провести эволюцию цен на отдых». WB Travel хочет «побороться» на рынке и предложить «лучшую цену», но демпинговать и устраивать «нездоровую конкуренцию» не собирается.Мы хотим эволюционно, за счёт суммы разных факторов показать потребителю, что мы лучше — в качестве, безопасности, удобстве технологий, в программе лояльности. При этом никто не отменяет стандартные для рынка маркетинговые практики для привлечения новых клиентов. Тарас Демура, глава WB Travel и владелец Fun&SunWildberries планирует развивать и физическую розницу — маркетплейс видит спрос на неё. Он запустит сеть собственных турагентств, которая будет «частью омниакальной системы». Первые точки планируют открыть уже в 2026 году.Другой ключевой продукт — отели. Компания уже запустила первые гостиницы в Турции и Египте. Покупать или строить отели она не планирует — вместо этого проще заключить договор с владельцем. В будущем их количество может дорасти до сотни, Wildberries смотрит на Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.В Wildberries уверены в лояльности пользователей к своему бренду, поэтому считают, что это будет работать и на продвижение её туристического направления.Вы пришли на сайт или в розницу WB Travel, там вас проконсультировали, вы купили тур. На отдыхе вас встречает трансфер — автобусы WB Travel. Со временем, может быть, мы покрасим используемые нами самолёты в ливрею WB Travel. И отель, в который вы приезжаете, — тоже под нашим брендом, вам всё знакомо. Тарас Демура, глава WB Travel и владелец Fun&Sun#новости #wildberries #wbtravel