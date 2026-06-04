Тайский авиационный регулятор запретил использовать пауэрбанки на борту самолётов

При этом устройства можно провозить в ручной клади. Источник: CAATУправление гражданской авиации Таиланда (CAAT) обновило правила, касающиеся пауэрбанков на борту самолётов, пишет Bangkok Post.Теперь батареи должны находиться только в ручной клади, их нельзя помещать в багаж. Ёмкость устройств не должна превышать 100 Вт·ч. Для провоза пауэрбанка ёмкостью до 160 Вт·ч нужно получить разрешение от авиакомпании.Каждый пассажир может взять с собой не более двух батарей. При этом использовать пауэрбанки для зарядки телефона или других электронных устройств во время полёта запрещено. Также нельзя заряжать сами аккумуляторы.Кроме того, батареи запретили убирать в верхние багажные полки — они должны находиться в «легко доступных» местах, например, в пространстве под сиденьями или в кармане кресла.Регулятор ужесточил правила после ряда инцидентов с возгоранием пауэрбанков на борту, отмечает издание. В апреле 2026 года использование батарей в самолётах запретили в Японии.#новости