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Данила Бычков
Путешествия

Тайский авиационный регулятор запретил использовать пауэрбанки на борту самолётов

При этом устройства можно провозить в ручной клади.

Источник: CAAT
Источник: CAAT
  • Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) обновило правила, касающиеся пауэрбанков на борту самолётов, пишет Bangkok Post.
  • Теперь батареи должны находиться только в ручной клади, их нельзя помещать в багаж. Ёмкость устройств не должна превышать 100 Вт·ч. Для провоза пауэрбанка ёмкостью до 160 Вт·ч нужно получить разрешение от авиакомпании.
  • Каждый пассажир может взять с собой не более двух батарей. При этом использовать пауэрбанки для зарядки телефона или других электронных устройств во время полёта запрещено. Также нельзя заряжать сами аккумуляторы.
  • Кроме того, батареи запретили убирать в верхние багажные полки — они должны находиться в «легко доступных» местах, например, в пространстве под сиденьями или в кармане кресла.
  • Регулятор ужесточил правила после ряда инцидентов с возгоранием пауэрбанков на борту, отмечает издание. В апреле 2026 года использование батарей в самолётах запретили в Японии.

#новости

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