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Таня Боброва
Путешествия

«Аэрофлот» и Пулково запустили сервис для посадки в самолёт по биометрии на всех внутренних рейсах авиакомпании, вылетающих из Санкт-Петербурга

С 1 июня 2026 года он доступен для пассажиров программы «Аэрофлот Шаттл».

Источник: «Аэрофлот»
Источник: «Аэрофлот»
  • О расширении географии сервиса «Мигом» рассказал «Аэрофлот». С 1 июня 2026 года он работает для пассажиров программы «Аэрофлот Шаттл» в Пулково и Шереметьево — по ней полёты выполняют между Санкт-Петербургом и Москвой.
  • В авиакомпании уточнили, что в Шереметьево пройти предполётные процедуры по биометри можно на рейсах, которые обслуживаются через выходы на посадку со специально установленным оборудованием.
  • Пулково, по его словам, — единственный аэропорт в России, где биометрией оборудованы все выходы. Там сервисом смогут воспользоваться пассажиры всех внутренних рейсов «Аэрофлота» и «России».
  • Чтобы воспользоваться сервисом «Мигом», нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Использование — добровольное. Затем можно пройти регистрацию, контроль и посадку в самолёт с помощью распознавания лица. На этапе контроля пока нужен паспорт, уточнили в Пулково.
  • Пулково начал тестировать посадку на рейс по биометрии летом 2025 года. Весной 2026 года «Мигом» заработал в пилотном режиме при посадке на некоторые поезда.

#новости

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