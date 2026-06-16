«Яндекс Путешествия» добавили аналитику для отелей — они смогут отслеживать ключевые показатели, воронку продаж и сегменты клиентов

Исследование «Яндекс Путешествий»: чаще всего в 2025 году россияне ездили в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а гостиницы выбирали без звёзд

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2025 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.