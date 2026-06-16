«Яндекс Путешествия» добавили аналитику для отелей — они смогут отслеживать ключевые показатели, воронку продаж и сегменты клиентов

Данные будут обновлять раз в сутки.Раздел «Аналитика» доступен в в веб-версии экстранета — личного кабинета для отелей на «Яндекс Путешествиях», рассказали в сервисе.Партнёры могут посмотреть систематизированные данные по средней стоимости ночи, среднему чеку, количеству номероночей и бронирований, обороту и другим показателям. Их можно сравнивать с предыдущим периодом и с агрегированными данными аналогичных объектов в регионе.В отдельном блоке — данные о гостях по сегментам: корпоративные клиенты, индивидуальные путешественники без детей, гости с детьми и прочие. По словам сервиса, эта информация пригодится для оценки структуры спроса, решений по тарифам и спецпредложениям.В разделе есть детализированная воронка продаж, которая показывает конверсию на каждом этапе бронирования — от просмотра объекта до завершения оплаты. Отельеры также могут анализировать статистику по категориям номеров и тарифам, отслеживать долю отмен и глубину бронирования.Осенью 2025 года «Яндекс Путешествия» добавили ИИ-описания для отелей и другого жилья, которые формируются на основе данных из карточки объекта. В начале 2026-го — ИИ-инструмент для анализа рыночной цены на аренду.Евгения ЕвсееваПутешествия2 феврИсследование «Яндекс Путешествий»: чаще всего в 2025 году россияне ездили в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а гостиницы выбирали без звёзд Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2025 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.#новости #яндекспутешествия