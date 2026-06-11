Посольство Кипра в Москве предупредило о прекращении приёма заявлений в визовых центрах

С 15 июня 2026 года подать документы на получение въездных виз можно будет только в консульском отделе посольства и в генконсульствах.Источник: Tolga Aslantürk / PexelsС 13 июня 2026 года принимать заявления на получение виз через центры BLS International не будут — договор с этой компанией истечёт, сообщило посольство Кипра в Москве. Внимание на это обратило РБК.Тем, кто подал документы в визовые центры BLS International до 11 июня 2026 года, нужно получить свои паспорта там же.С 15 июня заявления на получение въездных виз будут принимать в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Документы нужно подавать лично не позднее 15 дней до даты предполагаемой поездки.В посольстве уточнили, что «в ближайшее время» планируют подписать новый договор на оказание визовых услуг с «внешним поставщиком».Кипр открыл восемь визовых центров в России в партнёрстве с BLS International в декабре 2025 года — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.В 2024 году Кипр посетили свыше 45 тысяч российских туристов, в 2025-м показатель приблизился к 70 тысячам, писало ТАСС со ссылкой на посла России на Кипре Мурата Зязикова.#новости #кипр