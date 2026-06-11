МТС рассказал о запуске оплаты по QR-коду в Египте через мобильное приложение

Без комиссии.Источник: МТС Пользователи приложения «Мой МТС» смогут оплачивать товары и услуги в Египте по национальному QR-коду, рассказала компания. По её словам, с его помощью можно расплатиться везде, где принимают оплату по QR.Для оплаты нужно зайти во вкладку «Деньги» в приложении оператора, затем выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платёжном терминале.Оплатить товары и услуги можно с лицевого счёта абонента и карт российских банков. Платёж пройдёт в российских рублях с учётом конвертации в национальную валюту — египетский фунт. Курс конвертации покажут в момент совершения операции.Минимальная сумма операции — 1200 рублей, максимальная — 400 тысяч рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без подтверждения по SMS, отметили в компании.В апреле 2026 года оплату товаров по QR-коду в Египте запустил ВТБ. Для оплаты клиентам банка нужно навести камеру через «ВТБ Онлайн» на QR-код на чеке или в терминале.По данным посольства России, которые приводило «РИА Новости», в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 млн российских туристов. Министр туризма и древностей страны Шариф Фатхи говорил о примерно 2 млн россиян.#новости #мтс #египет