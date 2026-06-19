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Евгения Евсеева
Путешествия

С 22 июня 2026 года для въезда во Вьетнам через аэропорты понадобится электронная карта прибытия

Систему постепенно внедряли с апреля 2026 года.

Источник: Unsplash 
Источник: Unsplash 
  • Вьетнам начал вводить систему электронных карт прибытия (Pre-Arrival Information, PAI), чтобы сократить очереди в аэропортах и ускорить процедуры паспортного контроля.
  • Сначала она заработала в Хошимине — с 15 апреля 2026 года. С 1 июня она нужна для въезда на остров Фукуок, с 8 июня появилась в Ханое, а с 15 июня — в Дананге. С 22 июня добавится Нячанг — таким образом, карта прибытия понадобится при въезде через любой международный аэропорт страны.
  • Заполнить карту нужно на официальном сайте не ранее, чем за 72 часа до прилёта — анкета доступна в том числе на русском языке. В ней надо будет указать данные паспорта, информацию о визе, рейсе, сроке и месте пребывания во Вьетнаме. После этого система сгенерирует QR-код, который нужно будет показать на паспортном контроле.
  • Требование касается всех иностранцев — включая россиян, для которых действует безвизовый режим, и владельцев электронных виз. Исключение — транзитные пассажиры и владельцы служебных и дипломатических паспортов.

#новости #вьетнам

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