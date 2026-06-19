Reuters: авиакомпании из стран Персидского залива восстановили около 82% рейсов от уровня февраля 2026 года, когда начался конфликт на Ближнем Востоке

В мае 2026-го они выполняли 40–50% рейсов.Источник: BloombergРегиональные перевозчики начали восстанавливать полёты после почти четырёх месяцев резкого спада, вызванного конфликтом между США и Ираном, пишет Reuters.По подсчётам издания, три крупнейшие авиакомпании региона, Emirates, Qatar Airways и Etihad, выполняют более 90% рейсов по сравнению с показателями 27 февраля 2026 года — до начала конфликта. Некоторые перевозчики, включая Gulf Air и Kuwait Airways, уже превысили «довоенный» уровень.При этом некоторые авиационные регуляторы из других регионов пока не отменили ограничения на полёты в страны Ближнего Востока, отмечает Reuters. Среди них, например, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).Financial Times писало, что авиакомпании из разных стран, включая Turkish Airlines, Air China и Emirates, сократили число мест на рейсах в мае 2026 года в сумме на 2 млн — из-за подорожания авиатоплива на фоне конфликта.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет более 370 перевозчиков, обслуживающих около 85% всех рейсов в мире, почти вдвое снизила свой предыдущий прогноз по чистой прибыли отрасли на 2026 год — с $41 млрд до $23 млрд.Евгения ЕвсееваТранспорт14 апрЕвропейские авиакомпании попросили у ЕС меры поддержки отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке — в том числе отмену налогов Они предупреждают, что через несколько недель авиационный рынок может столкнуться с нехваткой горючего. #новости