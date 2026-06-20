Правительство Японии с 1 июля 2026 года в пять раз поднимет стоимость оформления визы — но россияне от уплаты сбора освобождены

Заплатить по-прежнему нужно только сервисный сбор в визовом центре. Источник: UsplashСтоимость оформления однократной визы вырастет с 3000 иен до 15 тысяч иен (с примерно 1367 рублей до 6837 рублей), сообщает Kyodo.Стоимость оформления многократной визы увеличится с 6000 иен до 30 тысяч иен (с 2734 рублей до 13 674 рублей). Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.При этом у Японии есть список стран, граждане которых освобождены от уплаты сбора за оформление визы, — среди них Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и другие.То есть для россиян виза останется бесплатной — заплатить придётся только сервисный сбор в визовом центре. Если подаваться через консульство, платить ничего не нужно.Япония — одно из популярных направлений у россиян. По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.#новости #япония