В ОАЭ с 30 июня 2026 года впервые запустят регулярные пассажирские поезда

До этого по железной дороге перевозили только грузы. Источник: Etihad RailС этой даты начнёт работу пассажирская железнодорожная линия Etihad Rail, сообщает издание TimeOut Dubai. Она должна связать между собой все семь эмиратов.Станции будут открываться поэтапно. Сначала поезда свяжут Абу-Даби и Фуджейру — время в пути составит 1 час 45 минут. Билеты уже можно купить: стоимость в классе «Комфорт» — от 55 дирхамов (от 1105 рублей по курсу ЦБ на 23 июня 2026 года), в классе «Премиум» — от 120 дирхамов (от 2411 рубля).С 30 сентября подключится маршрут Дубай — Аль‑Дхайд, с 30 декабря откроются станции в Аль-Дафре, а с 30 марта 2027-го — в эмирате Шарджа. Полностью сеть планируют ввести в эксплуатацию к 2028 году.Всего железнодорожная ветка протяжённостью в 900 км соединит 11 городов. Максимальная скорость поездов — 200 км/ч, они вмещают до 400 пассажиров. В вагонах предусмотрены зоны для работы и отдыха, развлекательные системы, зарядные станции, питание и кондиционеры.Etihad Rail — железнодорожный оператор, которого ОАЭ запустили в 2009 году. Первую очередь железной дороги ввели в эксплуатацию в 2016 году, вторую — в 2023-м. Поначалу её использовали только для грузоперевозок.Схема железной дороги от Etihad Rail. Источник: Etihad Rail#новости #оаэ #поезда