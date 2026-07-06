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Евгения Евсеева
Путешествия

В Индонезии анонсировали систему расчётов, которая позволит россиянам менять рубли на рупии в местном приложении

Она пока не заработала.

Источник: Unsplash 
Источник: Unsplash 
  • Индонезийская PT Manna Indonesia Group создала систему трансграничных платежей для туристов из России и Индонезии, пишет Narasipos.
  • Она должна упростить расчёты для российских туристов в Индонезии, а для индонезийцев — в России. Пока систему не запустили — нужен платёжный партнёр.
  • Для оплаты покупок внутри Индонезии можно будет использовать приложение LinkAja — оно работает и сейчас, но туда сложно перевести деньги. Нужно сначала покупать «крипту», а затем обменивать её на индонезийские рупии. После запуска это можно будет делать напрямую.
  • Чтобы пользоваться системой, нужно будет приобрести SIM-карту местного оператора. Лимит на операции — 40 млн индонезийских рупий в месяц (это примерно 172 тысячи рублей по курсу ЦБ на 6 июля 2026 года).

#новости

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