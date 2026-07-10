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Евгения Евсеева
Путешествия

«Сбер» запустил оплату покупок по QR-коду в Индонезии

Сумма автоматически конвертируется в рубли.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Для оплаты нужно отсканировать платёжный QR-код через приложение «Сбербанк Онлайн», пишет РБК. На экране отобразится стоимость покупки в индонезийских рупиях и российских рублях.
  • Платежи по такому QR-коду принимаются в 40 млн точек по всей Индонезии, сообщает издание.
  • Это уже тринадцатая страна для банка, где доступна подобная оплата — она работает в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в других государствах.

#новости #сбер #индонезия

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