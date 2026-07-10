«Сбер» запустил оплату покупок по QR-коду в Индонезии

Сумма автоматически конвертируется в рубли. Источник: «РИА Новости»Для оплаты нужно отсканировать платёжный QR-код через приложение «Сбербанк Онлайн», пишет РБК. На экране отобразится стоимость покупки в индонезийских рупиях и российских рублях.Платежи по такому QR-коду принимаются в 40 млн точек по всей Индонезии, сообщает издание.Это уже тринадцатая страна для банка, где доступна подобная оплата — она работает в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в других государствах.#новости #сбер #индонезия