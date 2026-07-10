В МИД опровергли разработку законопроекта о выездных визах для россиян

Информацию об этом со ссылкой на источники распространяли Telegram-каналы.Фото РБКСообщения о подготовке Министерством иностранных дел законопроекта о введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности, заявила РБК официальный представитель ведомства Мария Захарова.Публикации об этом она также назвала «ахинеей» и «классикой иноагентства».О том, что МИД якобы готовит законопроект о выездных визах, 10 июля 2026 года написало признанное иноагентом издание «Можем объяснить». Источники, на которых оно сослалось, сообщили, что меру планируют ввести «под предлогом безопасности граждан за рубежом».#новости #мид