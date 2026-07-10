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Артур Томилко
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В МИД опровергли разработку законопроекта о выездных визах для россиян

Информацию об этом со ссылкой на источники распространяли Telegram-каналы.

Фото РБК
Фото РБК
  • Сообщения о подготовке Министерством иностранных дел законопроекта о введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности, заявила РБК официальный представитель ведомства Мария Захарова.
  • Публикации об этом она также назвала «ахинеей» и «классикой иноагентства».
  • О том, что МИД якобы готовит законопроект о выездных визах, 10 июля 2026 года написало признанное иноагентом издание «Можем объяснить». Источники, на которых оно сослалось, сообщили, что меру планируют ввести «под предлогом безопасности граждан за рубежом».

#новости #мид

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