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Таня Боброва
Путешествия

Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля 2026 года введёт сдачу биометрии при каждом обращении для заявителей из регионов — АТОР

Официально компания об этом пока не сообщала.

Источник: William Posser / Pexels
Источник: William Posser / Pexels
  • По словам собеседников «Вестника АТОР» в отрасли, мера нужна для борьбы с подачей документов не по месту фактического проживания.
  • Издание добавляет, что правило касается только заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Однако туроператоры пока не получали уведомлений ни от консульства, ни от визового оператора.
  • У Almaviva в России восемь центров: в Самаре, Москве, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Согласно сообщению на сайте оператора VMS, срок рассмотрения заявлений превышает 60 дней. По данным АТОР, Италия стала одним из самых популярных европейских направлений для россиян в 2025 году.

#новости