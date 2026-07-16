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Евгения Евсеева
Путешествия

Пользователи заметили, что «Россельхозбанк» разрешил привязывать рублёвые карты UnionPay к WeChat Pay

Понадобится аккаунт в WeChat.

Источник: Rozetked
Источник: Rozetked
  • Об этом пишут «Код Дурова» и Rozetked со ссылкой на сообщения пользователей. Официально банк информацию не подтверждал и не анонсировал обновление.
  • Чтобы привязать карту, нужно зайти в профиль, а затем выбрать по очереди разделы «Платежи и услуги» и «Деньги». Потом — ввести номер карты и подтвердить операцию по SMS.
  • Пополнять внутренний баланс в WeChat Pay не нужно — деньги списываются напрямую с карты «Россельхозбанка». Для оплаты нужно показать свой платёжный код или отсканировать QR-код продавца — расплачиваться так можно в любой точке в Китае.
  • Чтобы пользоваться WeChat Pay, нужно зарегистрироваться в китайском мессенджере WeChat. Также карту «Россельхозбанка» можно привязать в приложении от UnionPay — Nihao China.
Евгения Евсеева
Путешествия
Nihao China: как работает приложение от UnionPay для туристов, которые едут в Китай

Оно объединяет платёжные системы, карты, переводчики и другие сервисы.

Источник здесь и далее — скриншоты vc.ru 

#новости #wechatpay #россельхозбанк

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