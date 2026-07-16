Пользователи заметили, что «Россельхозбанк» разрешил привязывать рублёвые карты UnionPay к WeChat Pay

Понадобится аккаунт в WeChat. Источник: RozetkedОб этом пишут «Код Дурова» и Rozetked со ссылкой на сообщения пользователей. Официально банк информацию не подтверждал и не анонсировал обновление.Чтобы привязать карту, нужно зайти в профиль, а затем выбрать по очереди разделы «Платежи и услуги» и «Деньги». Потом — ввести номер карты и подтвердить операцию по SMS.Пополнять внутренний баланс в WeChat Pay не нужно — деньги списываются напрямую с карты «Россельхозбанка». Для оплаты нужно показать свой платёжный код или отсканировать QR-код продавца — расплачиваться так можно в любой точке в Китае.Чтобы пользоваться WeChat Pay, нужно зарегистрироваться в китайском мессенджере WeChat. Также карту «Россельхозбанка» можно привязать в приложении от UnionPay — Nihao China.Евгения ЕвсееваПутешествия14 янвNihao China: как работает приложение от UnionPay для туристов, которые едут в Китай Оно объединяет платёжные системы, карты, переводчики и другие сервисы.#новости #wechatpay #россельхозбанк