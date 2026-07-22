«Т-Банк» запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане

Деньги списываются в рублях и конвертируются в местную валюту. Источник: «Т-Банк»Для оплаты нужно отсканировать QR-код продавца через приложение «Т-Банка», рассказала компания.Сумма к оплате отобразится в местной валюте и в рублях, а спишется с рублёвого счёта. Открывать счёт в иностранной валюте не нужно.Конвертация происходит по внутреннему курсу банка на момент совершения операции — посмотреть его можно, нажав на знак вопроса рядом с суммой покупки.Максимальная сумма покупки — 1 млн рублей. Комиссии нет.Оплата по QR-коду в некоторых странах, например у ВТБ и «Сбера».#новости