«РИА Новости»: банки и обменники в Турции снова начали принимать наличные доллары старого образца — их обмен ограничили в 2024 году из-за роста числа подделок

Местные власти «приняли меры для нормализации ситуации», а проблемы стали «единичными».Источник: time.kzОб этом сообщили источники «РИА Новости» в правительстве Турции. По их словам, проблему с приёмом долларов старого образца «полностью решили», туристы не должны столкнуться с трудностями при обмене.Но если они возникнут, обращаться нужно к туроператорам для урегулирования ситуации. Подобные инциденты «единичные» и носят «локальный характер», который не отражает общую ситуацию.Проблемы с приёмом «старых» долларов возникли осенью 2024 года, напоминает издание. Тогда часть банков и обменных пунктов перестали принимать такую валюту из-за роста количества подделок. После этого власти приняли меры для нормализации ситуации.По данным «РИА Новости», объём выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024-2025 годах оценивался примерно в $600 млн. После модернизации оборудования для проверки банкнот и усиления мер контроля работа обменных пунктов постепенно вернулась к обычному режиму.#новости #турция