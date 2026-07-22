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Евгения Евсеева
Путешествия

«РИА Новости»: банки и обменники в Турции снова начали принимать наличные доллары старого образца — их обмен ограничили в 2024 году из-за роста числа подделок

Местные власти «приняли меры для нормализации ситуации», а проблемы стали «единичными».

Источник: time.kz
Источник: time.kz
  • Об этом сообщили источники «РИА Новости» в правительстве Турции. По их словам, проблему с приёмом долларов старого образца «полностью решили», туристы не должны столкнуться с трудностями при обмене.
  • Но если они возникнут, обращаться нужно к туроператорам для урегулирования ситуации. Подобные инциденты «единичные» и носят «локальный характер», который не отражает общую ситуацию.
  • Проблемы с приёмом «старых» долларов возникли осенью 2024 года, напоминает издание. Тогда часть банков и обменных пунктов перестали принимать такую валюту из-за роста количества подделок. После этого власти приняли меры для нормализации ситуации.
  • По данным «РИА Новости», объём выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024-2025 годах оценивался примерно в $600 млн. После модернизации оборудования для проверки банкнот и усиления мер контроля работа обменных пунктов постепенно вернулась к обычному режиму.

#новости #турция

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