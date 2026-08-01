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Евгения Евсеева
Путешествия

США с 3 августа 2026 года на постоянной основе введут право консульств требовать залог до $20 тысяч при подаче на туристическую и бизнес-визу для граждан 50 стран — Россия в список не входит

Но зато в нём есть Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и Туркменистан.

Источник: iStockphoto
Источник: iStockphoto
  • США начали тестировать программу в августе 2025 года — она была рассчитана на год и позволяла консульствам по своему усмотрению требовать при подаче на визу внести залог в $5000, $10 тысяч или $15 тысяч (397 тысяч, 794 тысячи и 1,2 млн рублей по курсу ЦБ на 1 августа 2026 года). Деньги возвращались при выезде из страны.
  • Теперь программа будет действовать на постоянной основе, сообщил Госдепартамент США. Изменились правила: теперь консульства могут требовать залог в $10 тысяч, $15 тысяч и $20 тысяч (794 тысячи, 1,2 млн и 1,5 млн рублей).
  • В список стран, на которые распространяется программа, вошли 50 государств — среди них 30 африканских стран, а также Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Монголия и Туркменистан. России нет.
  • Залог нужен, чтобы гарантировать, что путешественник покинет страну в установленный срок. Так США борются с незаконной миграцией.
  • В июле 2026 года WSJ сообщало, что США задумались о введении залога в $100 тысяч для соискателей на грин-карты — опробовать его хотят на «некоторых» заявителях из небольшого количества стран.

#новости #визы

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