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Таня Боброва
Путешествия

РЖД показали проект реконструкции Ленинградского вокзала в Москве — по плану там откроют библиотеку и коворкинг

Основные работы планируют завершить до конца 2025 года.

Источник здесь и далее: Telegram-каналы Собянина и РЖД
Источник здесь и далее: Telegram-каналы Собянина и РЖД
  • Здание Ленинградского вокзала закрыли на реконструкцию летом 2024 года, но поезда во время работ ходят по расписанию. Сроки ремонта не уточняли. Теперь мэр Москвы Сергей Собянин и РЖД рассказали, что основные работы планируют завершить до конца 2025 года.
  • Они также поделились деталями реконструкции: площадь пространств для пассажиров увеличат в три раза, количество посадочных мест — с 700 до 1500.
  • Первый этаж будет ориентирован на быстрый проход к поездам. На втором и третьем разместят залы ожидания, фуд-корты, библиотеку и коворкинг, на цокольном — магазины. Возобновят работу детская игровая площадка, комната матери и ребёнка, медпункт и другие сервисы. Исторический облик здания сохранят.
РЖД показали проект реконструкции Ленинградского вокзала в Москве — по плану там откроют библиотеку и коворкинг
РЖД показали проект реконструкции Ленинградского вокзала в Москве — по плану там откроют библиотеку и коворкинг
РЖД показали проект реконструкции Ленинградского вокзала в Москве — по плану там откроют библиотеку и коворкинг
  • В «единый контур», без выхода на улицу, объединят метро, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, а также откроют подземный переход под Краснопрудной улицей. Также во время работ заменят все инженерные системы.

#новости #ржд

11
44 комментария
Griby Lenina

откроют библиотеку и коворкингТак иностранные вывески запретили. Читальню и рабочий дом.

14
6
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Ilya Ilchenko

Простите, публичный дом?

4
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Борис Кокляев

Выоб этом 🤔

Рабочий дом — это учреждение, которое предоставляет помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

1
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Sergei Timofeyev

Я как истинный флибустьер буду плавать. )

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Abnatop Sky

Читальню и рабочий дом."Работный"

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Фоксик

И много народу пойдут в библиотеку через рентген и досмотр?

10
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Eddie II

Люди в театр через рамку и досмотр ходят

1
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