РЖД показали проект реконструкции Ленинградского вокзала в Москве — по плану там откроют библиотеку и коворкинг

Основные работы планируют завершить до конца 2025 года.Источник здесь и далее: Telegram-каналы Собянина и РЖДЗдание Ленинградского вокзала закрыли на реконструкцию летом 2024 года, но поезда во время работ ходят по расписанию. Сроки ремонта не уточняли. Теперь мэр Москвы Сергей Собянин и РЖД рассказали, что основные работы планируют завершить до конца 2025 года.Они также поделились деталями реконструкции: площадь пространств для пассажиров увеличат в три раза, количество посадочных мест — с 700 до 1500.Первый этаж будет ориентирован на быстрый проход к поездам. На втором и третьем разместят залы ожидания, фуд-корты, библиотеку и коворкинг, на цокольном — магазины. Возобновят работу детская игровая площадка, комната матери и ребёнка, медпункт и другие сервисы. Исторический облик здания сохранят.В «единый контур», без выхода на улицу, объединят метро, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, а также откроют подземный переход под Краснопрудной улицей. Также во время работ заменят все инженерные системы.#новости #ржд
откроют библиотеку и коворкингТак иностранные вывески запретили. Читальню и рабочий дом.
Простите, публичный дом?
Выоб этом 🤔
Рабочий дом — это учреждение, которое предоставляет помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Я как истинный флибустьер буду плавать. )
Читальню и рабочий дом."Работный"
И много народу пойдут в библиотеку через рентген и досмотр?
Люди в театр через рамку и досмотр ходят