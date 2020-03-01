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Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
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Трибуна
Вадим Скворцов
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«Умная» игрушка для сна, модульный микроотель, VR-арены и другие интересные проекты в «Трибуне» за февраль Материал редакции

Десять стартапов с необычными идеями и хорошими историями о себе.

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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

«Вжух!», и стол накрыт — сервис доставки праздничных закусок

Подробная и живая история от предпринимателя Евгения Волка о своём стартапе: про команду, инвестиции, первую выручку и почему отказался от «Яндекс.Директа» ради бонусов для покупателей.

У проекта Волка — свои доставка, кухня и алгоритм «умных» подборок.

Shema — игрушка и сонный ассистент на стыке IoT и AI от стартаперов из Волгограда

Компания разрабатывает милый продукт — игрушечного котёнка Shema, который успокаивает ребёнка и помогает ему уснуть.

Какие этапы он прошёл от прототипа до выхода на рынок — объясняет гендиректор проекта Андрей Шемет.

The Deep — арены виртуальной реальности с полным погружением

Команда из Новосибирска открыла 13 площадок в 9 странах, создала две игры и разработала систему управления оборудованием.

Сооснователь проекта Игорь Заплетнев рассказал о тестировании гипотез, ошибках команды и планах на 2020 год.

Стритфуд «Тётка Zапеканка» из Краснодара — наш первый год на рынке еды

В 2018 году краснодарцы Ник Мороз и Света Черникова решили не конкурировать с бургерными и пиццериями и придумали свой продукт — «тётку». Это запечённая на гриле булка с соусом, сыром и начинкой.

Через год проект запустился, рассказал о себе, а в этом месяце подвёл итоги года работы.

Команда поделилась данными и объяснила, как меняла меню после анализа продаж, зачем собирается идти в b2b и почему слово «запеканка» в названии оказалось неудачным.

Как я создавал приложение для коммуникации жильцов с управляющей компанией

Дизайнер Андрей Муценко показывает концепт своего приложения. Хорошая идея (давно уже пора оцифровать услуги «управляйки») и полезная заметка для начинающих дизайнеров.

Sleepbox — модульный микроотель

Интересный продукт стартапа, который начинал в России, но переехал в США. Sleepbox делает гостиничные комнаты с климат-контролем, кроватью, светильниками и другими удобствами.

В Америке компания смогла договориться об установке своих микроотелей в международном аэропорте Вашингтона.

В материале — много фотографий и история от сооснователя о первых месяцах работы и планах.

Luxxy — перепродажа вещей класса премиум в формате маркетплейса

Этот маркетплейс за два с половиной года продал вещей на 225 млн рублей и стал партнёром eBay. Основатель рассказал, как так вышло.

Генератор баннеров в Figma для Google Ads, «Яндекс.Директа», Facebook, Instagram и других сервисов

Истории нет, но продукт очень понравился пользователям vc.ru.

Как я сделал услугу шефства и обеспечил себя кофе на весь год

Николай Товеровский по выходным работает «шефом» — даёт людям платные рекомендации и полезные советы по вопросам карьеры.

Beans — сервис для оптимального использования банковских карт

Не экономить, а возвращать часть трат с бонусных программ — так предлагает вести бюджет основатель стартапа Илья Непочатов.

Его сервис прогнозирует кэшбек, считает процент на остаток, детализирует льготный период кредитных карт и не только.

Непочатов объяснил, как придумал проект и чем сервис может помочь держателям карт.

#стартапы

Трибуна
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ИИ-сервис покупки транспортных билетов
Есть много сервисов для путешественников, которые упрощают планирование маршрута и расходов. У них красивые иконки и удобный интерфейс, но в целом они очень похожи друг на друга. Да, и недостатками тоже. Команда ai people придумала, как сделать сервисы покупки билетов еще удобнее с помощью машинного обучения.
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