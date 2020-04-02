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Трибуна
Вадим Скворцов
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Приложение для проверки признаков аутизма, AR-инструкции к технике и другие интересные проекты в «Трибуне» за март Материал редакции

Десять стартапов с необычными идеями и хорошими историями о себе.

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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

ATEC — приложение для проверки признаков аутизма

Захар Лобанов — дизайнер интерфейсов и отец девочки с аутизмом. Чтобы помочь другим родителям и врачам, он разработал приложение для выявления симптомов и отслеживания динамики этого расстройства. За основу дизайнер взял анкету, разработанную Институтом изучения аутизма в США.

Он описал, как работает его бесплатное приложение и чем оно поможет пользователям.

Sex Keeper — приложение для трекинга сексуальной жизни

Сервис отслеживает сжигаемые во время секса калории, а также подсказывает, в каких позах их сжигается больше. Также в нём можно отмечать, понравился ли секс, сколько раз был оргазм, и ставить рекорды и цели, например, по количеству позиций или актов.

«Фотопланета» — фотоэнциклопедия населённых пунктов

Уже десять лет в свободное от работы время разработчик Сергей Трихлеб ведёт проект для фотографов и краеведов «Фотопланета». Это платформа с фотографиями городов, деревень, посёлков.

Основатель Сергей Трихлеб рассказал, как придумал идею, с какими сложностями столкнулся при модерации фото и где искал пользователей.

Storyland — конструктор мобильных сайтов, которые рассказывают истории

В Storyland можно создавать сайты, где информация будет представлена в виде «историй», как в Instagram. Слайды прокручиваются автоматически, а в редакторе можно добавить кликабельные кнопки и формы.

В материале — идея сервиса, немного о продвижении и планах.

Fastep: инструкции дополненной реальности к бытовой технике

Стартап предлагает отказаться от типичных бумажных руководств. С помощью камеры смартфона он в дополненной реальности подсвечивает необходимые механизмы и показывает, куда нажимать, чтобы всё заработало.

Правда, пока сервисом воспользоваться не получится: он сейчас в закрытом тестировании. Но можно почитать о планах основателя Алексея Лисовицкого.

Mooovie.ru — сервис автоматического создания баннеров, видео, HTML5-креативов под КМС, РСЯ и социальные сети

Если загрузить в сервис картинки, тексты, логотип — он предложит готовые статичные баннеры, анимированные видео- и HTML5-креативы. Поможет упросить и автоматизировать работу маркетолога.

Как «Дукалис» помогает приоритизировать задачи в Jira

Чтобы не тратить время на неважные задачи, Виталий Мышляев решил сделать доску для их оценки. Инструмент «Дукалис» подтягивает из Jira задания, а сотрудники перед каждым спринтом оценивают их важность.

Калькулятор гречки

Самый актуальный инструмент в этом месяце.

Как мы сделали платформу, которая помогает обеспечить предпенсионерам профессиональное долголетие

Redmadrobot рассказывает, как вместе с WorldSkills Russia она разрабатывала сервис, в котором можно изучить до 120 новых специальностей — от машинного обучения и веб-дизайна до агрономии и кондитерского дела.

Подробная история о том, как создавали MVP, проводили исследования и выпустили продукт в срок.

«Сумасшедшая» идея: производство интерактивных картин из «Гарри Поттера»

Автор задумался, трудно ли перенести «магические» картины в реальный мир и перспективен ли такой проект. Просто помните, что в «Трибуне» можно делиться идеями и обсуждать их, даже совсем фантастические.

«Живые» картины в торговом центре в Дубае

#стартапы

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Говорят, есть программисты, которых однажды начинает волновать не только формальное выполнение задачи, но и то, как будет работать написанный ими код в широком диапазоне боевых юскейсов:
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{ "author_name": "Вадим Скворцов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b"], "comments": 0, "likes": -1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tribuna", "id": 117211, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Apr 2020 17:16:36 +0300", "is_special": false }
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