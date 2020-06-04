Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Трибуна
Вадим Скворцов
25

Лучшее из «Трибуны» за апрель и май: какие проекты показывали себя в разгар пандемии Covid-19 Материал редакции

Не побоялись никаких кризисов. Особенно смелыми оказались пермяки — в топе три проекта из этого города.

0 Обсудить
В закладки

Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

«привет макет». Как я автоматизирую мебельную фабрику с минимальным бюджетом

Откровенная и подробная история о проекте от пермского предпринимателя Никиты Семёнова. Он почти без помощников делает онлайн-конструктор мебели, который помогает подобрать материалы, рассчитать стоимость и отправить изделие на производство.

В статье Семёнов объяснил идею продукта, методы продвижения стартапа и показал готовые проекты. Фотографии, скриншоты и даже видеопрезентация — всё есть в этом материале.

Graspp — новый способ переводить слова в книгах. Пальцем

Тоже очень детальная презентация продукта: сооснователь Graspp Арсений Коган рассказал, как в компании придумали и реализовали технологию, показал на примерах механику сервиса и объяснил, для чего нужен Graspp, если уже есть «Google Переводчик».

«Лаврушин» — натуральные сладости из лесных ягод, фруктов и специй

Предпринимательница из Перми Наташа Барон производит натуральные сладости из лесных ягод, фруктов и специй. Она отмечает, что в продуктах нет усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей.

В «Трибуне» Барон поделилась: как появилась идея, как вырабатывала рецептуру и продвигала бизнес без взложений.

Fresmeat59 — натуральные консервы из мяса без «мусора» в банке

Удивительно, но это ещё один проект из Перми. Виктор Войнов вместе с другом производит тушёнку. На vc.ru он написал про производство и маркетинг. В комментариях предприниматель активно рассказывал про свой опыт, в том числе почему отказался от поставок в «Азбуку вкуса».

Как лишиться работы из-за карантина, переехать к тёще и запустить стартап за ноль денег

Данила и Оля остались без работы, но не стали унывать и придумали свой стартап Fitnow — сервис объединяет подписки всех спортивных клубов. Милая история и хорошее описание идеи — всё, что нужно, чтобы презентовать свой проект перед запуском в середине лета.

«Пачка» — CRM для тех, кто работает на себя

История настоящих стартаперов: сначала делали облачное хранилище, показали его на TechCrunch Disrupt, потом переделали в мессенджер, а после сделали полноценную CRM-систему. В «Пачке» есть чат для команды, можно поставить задачи сотрудникам, составить базу клиентов и не только.

Сооснователь Григорий Любачев рассказал, пожалуй, всё: от обзора рынка CRM до монетизации своего сервиса.

«Самозанятые.рф» — сервис для поиска работы и расчётов между самозанятыми, физлицами и бизнесом

Проект помогает компаниям и самозанятым наладить работу: принимать оплату, составлять чеки и другую отчётность. Какая функциональность у сервиса, какие проблемы решает и как хочет зарабатывать — объясняет соучредитель и директор по развитию «Самозанятые.рф» Дмитрий Артюхов.

Calendaur — сайт с новинками кино, сериалов и видеоигр

Чёткая презентация продукта и пример того, как сообщество может дать полезную обратную связь: в комментариях аудитория и покритиковала дизайн сайта (порой по пунктам описала каждую проблему), и похвалила задумку.

TikTopers — первая биржа блогеров TikTok

Сервис предлагает рекламодателям безопасные и простые сделки и помощь в в ведении кампании. А блогерам — менеджеров, которые общаются с клиентом, и возможность получить легальный доход. Предприниматель Дмитрий Башкиров делится историей продукта, который во время пандемии вышел в топы поиска и помогает его веб-студии оставаться на плаву.

Как мы запилили биржу англоязычного копирайтинга, не зная английского

Душевная история от основателя Workhard Алексея Сорокина: об ошибках, юридических сложностях и поиске копирайтеров для сервиса. В итоге сервис запустился — и у него уже есть более 500 регистраций.

И ещё немного интересных проектов: Onlife, My Data и «Чёрная бухгалтерия».

#стартапы

Вадим Скворцов
+8962
0
{ "author_name": "Вадим Скворцов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tribuna", "id": 131757, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Jun 2020 16:41:36 +0300", "is_special": false }
Лаборатория качества
Уходим в online: как в «коронавирусной» спешке защитить себя от возможных потерь
Команда разработчиков Microsoft каждый месяц допускает 30 тысяч ошибок в коде, а ведь ее системами пользуются…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Как мы подружили безудержный дизайн сайта с интерфейсом
Мы в Embacy считаем, что сайт должен выделяться и запоминаться, а интерфейс – быть функциональным. В теории все логично…
0
Vinci
Подписан
Отписаться
PR-ликбез: ТОП-5 вопросов стартапов к менторам EMERGE
1-3 июня в онлайн-формате прошла международная конференция о новых технологиях и глобальных продуктах EMERGE, где Vinci…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Издержки задержки: как платформа Hacktory мигрировала на Яндекс.Облако
Hacktory — это платформа для онлайн-обучения информационной безопасности.Образовательные курсы разрабатывает команда оп…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Викторович
за день
"Мы обнаружили, что вы подписаны на Навального. С его помощью геи начнут усыновлять детей из детдомов. Чтобы продолжить пользоваться своими деньгами, отпишитесь от Навального" Искренне ваши, техподдержка Газпромбанка
Приложение «Газпромбанка» решает, какими приложениями можно пользоваться, а какими нет
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Avramov Max

Как мы делаем статьи для блога

Андрей Андреевич

Основательница Wildberries…

Ivano Digital

Исследователи из Стэнфорда…

Михаил

Виртуальный офис агентства в…

baguette, again

«Тинькофф» нашёл новую…

evilnw

Reuters: «Сбербанк» ведёт…

Андрей Андреевич

Основательница Wildberries…

Dan Grigoryev

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Артём Трубович

Основательница Wildberries…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Максим Мостовой

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Ozon

Товар из-за рубежа на Ozon

Ильяс Гарифуллин

«Яндекс» показал новое…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Laugh Radiant

Как «Яндекс.Деньги» меня…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Serge Tikhonenko

Безумцы всех умней: как…

Георгий

Ozon наживается на пандемии…

BR Systems

Облачный сервис для организации…