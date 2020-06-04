Не побоялись никаких кризисов. Особенно смелыми оказались пермяки — в топе три проекта из этого города.

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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

Откровенная и подробная история о проекте от пермского предпринимателя Никиты Семёнова. Он почти без помощников делает онлайн-конструктор мебели, который помогает подобрать материалы, рассчитать стоимость и отправить изделие на производство.

В статье Семёнов объяснил идею продукта, методы продвижения стартапа и показал готовые проекты. Фотографии, скриншоты и даже видеопрезентация — всё есть в этом материале.

Тоже очень детальная презентация продукта: сооснователь Graspp Арсений Коган рассказал, как в компании придумали и реализовали технологию, показал на примерах механику сервиса и объяснил, для чего нужен Graspp, если уже есть «Google Переводчик».

Предпринимательница из Перми Наташа Барон производит натуральные сладости из лесных ягод, фруктов и специй. Она отмечает, что в продуктах нет усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей.

В «Трибуне» Барон поделилась: как появилась идея, как вырабатывала рецептуру и продвигала бизнес без взложений.

Удивительно, но это ещё один проект из Перми. Виктор Войнов вместе с другом производит тушёнку. На vc.ru он написал про производство и маркетинг. В комментариях предприниматель активно рассказывал про свой опыт, в том числе почему отказался от поставок в «Азбуку вкуса».

Данила и Оля остались без работы, но не стали унывать и придумали свой стартап Fitnow — сервис объединяет подписки всех спортивных клубов. Милая история и хорошее описание идеи — всё, что нужно, чтобы презентовать свой проект перед запуском в середине лета.

История настоящих стартаперов: сначала делали облачное хранилище, показали его на TechCrunch Disrupt, потом переделали в мессенджер, а после сделали полноценную CRM-систему. В «Пачке» есть чат для команды, можно поставить задачи сотрудникам, составить базу клиентов и не только.

Сооснователь Григорий Любачев рассказал, пожалуй, всё: от обзора рынка CRM до монетизации своего сервиса.

Проект помогает компаниям и самозанятым наладить работу: принимать оплату, составлять чеки и другую отчётность. Какая функциональность у сервиса, какие проблемы решает и как хочет зарабатывать — объясняет соучредитель и директор по развитию «Самозанятые.рф» Дмитрий Артюхов.

Чёткая презентация продукта и пример того, как сообщество может дать полезную обратную связь: в комментариях аудитория и покритиковала дизайн сайта (порой по пунктам описала каждую проблему), и похвалила задумку.

Сервис предлагает рекламодателям безопасные и простые сделки и помощь в в ведении кампании. А блогерам — менеджеров, которые общаются с клиентом, и возможность получить легальный доход. Предприниматель Дмитрий Башкиров делится историей продукта, который во время пандемии вышел в топы поиска и помогает его веб-студии оставаться на плаву.

Душевная история от основателя Workhard Алексея Сорокина: об ошибках, юридических сложностях и поиске копирайтеров для сервиса. В итоге сервис запустился — и у него уже есть более 500 регистраций.