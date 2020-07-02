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Трибуна
Вячеслав Шегай
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Дезинфектор для смартфонов, ИИ для диагностики рака и беруши с шумоподавлением: лучшие проекты «Трибуны» за июнь Материал редакции

Каждый месяц собираем самые интересные проекты.

2 комментария
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«Медовое раздолье» — натуральный мёд из 600 ульев

У пчеловода Василия Огреля семейный бизнес — вместе с женой они развивают компанию по производству мёда «Медовое раздолье». Он отвечает за пчёл, пасеку и продукт, а супруга — за продажи и маркетинг.

Огрель говорит, что их мёд отличается от других тем, что он прямо с улья: «Открываешь улей, берешь мед, кладешь в банку и ешь — это вкусно и очень полезно». В материале предпринимателя — про обучение пчеловодству, об открытии собственного магазина, продвижении, продажах и работе во время карантина.

Василий Огрель

Как мы сделали беруши Veer для работы в шумном офисе, пока все работали из дома

Стартап «Ривер» сделал беруши для тех, кто не может сосредоточиться на работе из-за шума. Они оснащены пассивным шумоподавлением и регулятором громкости. Пока Veer больше похожи на беспроводные наушники из-за амбушюр, но компания собирается сделать монолитную затычку.

В статье — о том, как стартап разрабатывал беруши, создавал прототип и проводил сравнение с AirPods Pro и пенными берушами Moldex.

EcoBox: как в разгар пандемии мы запустили стартап по продаже УФ-дезинфекторов для смартфонов

Владимир Садков вместе с партнёром разрабатывает ультрафиолетовые дезинфекторы для смартфонов и других мелких бытовых предметов. Это небольшая коробка, оснащённая ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. По словам Садкова, дезинфекция занимает от 12 до 30 минут в зависимости от интенсивности чистки.

Он рассказал, как к нему пришла идея продукта, разрабатывал его вместе с партнёром и начинал продажи.

«Тудурант» — менеджер задач, который заставляет примитивный мозг работать

У разработчика Никиты Колмогорова никогда не получалось завершить все задачи из списка дел: они копились в приложениях и «давили» на него. Прочитав несколько книг по продуктивности, он понял, как вести списки дел, и создал свой минималистичный менеджер задач — «Тудурант».

Колмогоров в своём материале подробно рассказывает, как создавал приложение и искал необходимые функции.

«Цельс» — искусственный интеллект в медицинской диагностике

«В 2018 году в России рак был диагностирован у 625 тысяч человек. На ранних (первой и второй) стадиях — только в 56,4% случаев. Такую статистику в своём материале приводит компания «Медицинские скрининг системы».

Чтобы сократить время на анализ исследований и меньше пропускать патологии, компания разработала искусственный интеллект «Цельс» — он помогает специалистам лучевой диагностики и анализирует цифровые медицинские снимки.

Кто работает над «Цельсом» и как ИИ уже помогает врачам — в материале «Медицинских скрининг систем».

Retell: как мы озвучили 40 тысяч статей онлайн-СМИ

Retell — платформа, которая предлагает голосовые модули, превращающие текст в аудио. Сервис запустился недавно, но уже сотрудничает со Sports.ru.

В своём материале сооснователь проекта Сергей Баранов рассказал, как создавал продукт, и поделился планами на будущее.

UnSpot — cтроим «умный» офис из старых iPad и правильного ПО

Компания Unspot сделала систему бронирования для iPad, которая помогает бронировать переговорные комнаты. Планшет крепится к стене у комнаты и показывает, когда её заняли и освободят. Забронировать переговорную можно через приложение или компьютер.

Unspot в своём материале рассказала, почему не купила готовое решение и какие функции планирует добавить в будущем.

Adapty — сервис для роста мобильных подписок

Создатель Adapty Виталий Давыдов сделал сервис, чтобы авторы приложений могли уделять больше времени продукту, а не монетизации. С помощью сервиса разработчики могут тестировать платные подписки без релиза приложения и рассылать push-уведомления со скидками.

Как установить сервис и какие еще у него есть функции, Давыдов рассказал в своём материале в «Трибуне».

Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

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