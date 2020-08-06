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Трибуна
Вячеслав Шегай
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Самые интересные проекты «Трибуны» за июль: кофе-поинты в Торонто, книжный клуб на английском и приложение для спорта Материал редакции

Каждый месяц собираем читаемые и обсуждаемые материалы.

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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

«Успеть до карантина: как я запускал в Торонто свой бизнес кофе to go перед началом пандемии»

Тимур Кузьмин недавно окончил 11 класс в канадской школе и запустил сеть автоматизированных кофе-поинтов Vortex Coffee в центре Торонто. Он спроектировал два кофейных модуля и установил их в городе.

Однако с началом карантина остановил продажи. И за те 43 дня, что он проработал, Кузьмин продал 6000 чашек кофе и заработал на этом $5600. Он делится историей бизнеса: о логистике, переговорах, а также показывает таблицы со всеми доходами и расходами.

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«Мы сделали приложение для спортсменов, которое почему-то никто не сделал до нас»

К агентству «Лайв Тайпинг» пришёл клиент, который хотел бы простой и удобный дневник для записи упражнений на iOS. Он протестировал много различных фитнес-приложений, которые находил в App Store, но всегда оставалось неудобным одно — перегрузка функциональностью.

Задача перед агентством стояла такая: разработать интуитивно понятное приложение, которое записывает тренировки, отслеживает статистику и сохраняет прогресс спортсменов. В материале «Лайв Тайпинг» подробно рассказывает, как создавало такое приложение.

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«528 дней создания плеера»

Программист Игорь Кравченко год назад сделал плеер Meows.app для Apple Music, потому что нативное приложение ему не нравилось. Всё это время он дорабатывал код своего продукта, продвигал в магазинах приложений и давал рекламу. И теперь его приложение стало функциональнее и стабильнее.

В статье он собрал полезные инструменты и наблюдения за год работы.

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«Скучные академики и грустные стендаперы: как мы запускали бизнес по подписке — книжный клуб Chimp&Sparrow»

Chimp&Sparrow — клуб для изучающих английский, где читают и обсуждают зарубежные книги на языке оригинала. Однако попасть в него не так легко: нужно сначала пройти собеседование на английском. Проект запустил предприниматель Андраш Густи, им он занимается в свободное от основной работы время.

Как тестировал спрос, создавал продукт и давал рекламу — Густи подробно делится в своём материале. А в комментариях пользователи дают советы, что можно сделать, чтобы продукт стал лучше.

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«“Умный” способ бросить пить — приложение Sober One»

«Привет! Меня зовут Олег, и я алкоголик. Я самозабвенно бухал 15 лет. Потом понял, что я так больше не хочу». Так начинает свой материал Олег Овсянников. Благодаря терапии он не пьёт уже четыре года. И чтобы помочь другим людям с зависимостью избавиться от неё, Овсянников вместе с наркологом Маратом Агиняном создали приложение.

В материале Овсянников подробно рассказывает про тестирование спроса и создание MVP.

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Что ещё было интересного

  • Parsers VC — конкурент Crunchbase и Pitchbook. Занимается тем же — собирает данные о сделках на венчурном рынке, но по словам создателей, делает это лучше. Проект устанавливает трекеры на вебсайты венчурных фондов и индексирует все добавления в портфолио, изменения в команде, новости из блогов и соцсетей.
  • Figmoji — конструктор эмодзи на Figma. С её помощью можно сделать смайл самому или выбрать из готовых — и потом скачать в PNG в большом разрешении.
  • Сервис Pantomime, который позволяет анимировать лица на фото. Проект запустила российская команда разработчиков. Можно анимировать портрет человека или собаки.

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Вячеслав Шегай
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