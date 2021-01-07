Что читали чаще всего.

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Blynk — приложение, которое соединяет смартфон и Wi-Fi-чип. Пользователь сам встраивает чип в устройство, подойдёт даже обычный вентилятор, Blynk поддерживает более 400 моделей микроконтроллеров. Так из обычной техники получается «умная», хотя создателю Павлу Байбородину такой термин не по душе.

Он поделился историей стартапа: как собрал деньги на Kickstarter, ради компании переехал в США, едва не забросил проект и поменял бизнес-модель.

Захар Лобанов дизайнер и отец девочки с аутизмом. Атипичный аутизм у дочери был официально диагностирован только в четыре года, хотя, по словам Лобанова, первые признаки проявлялись в полтора года.

Но тогда я не знал, как оценить масштаб бедствия. Мой врождённый оптимизм, помноженный на русское авось, и мысль «с моим ребёнком такого случиться не может, это не аутизм» только помешали начать действовать вовремя.

И чтобы другие родители не совершили похожих ошибок, он сделал мобильное приложение, которое поможет сомневающимся родителям либо развеять их опасения, либо подтвердить, и если опасения небеспочвенны, следить за динамикой реабилитации.

Лобанов также рассказывает, как приложение развивается. Сейчас оно переведено на десятки языков, есть версия для iOS и Android.

Где самозанятым искать клиентов? Как клиентам и самозанятым рассчитываться между собой, чтобы не было обмана? Как бизнесу нанимать подрядчиков и платить им, чтобы все было по закону? Сервис пытается ответить на эти вопросы, предложив решение в виде единой экосистемы.

Команда сервиса остановилась на трёх продуктах: электронного кошелька для физлиц, платежных инструментов для бизнеса и маркетплейса-биржи для самозанятых и заказчиков.

О поиске инструментов, которые понадобились самозанятым, и разработке продуктов рассказывает сооснователь Дмитрий Артюхов.

Арсений Коган — сооснователь приложения Graspp. Это словарь и переводчик, но с новой механикой: показываешь пальцем на незнакомое слово в книге, наводишь камеру и видишь перевод.

Большой рассказ о создании прототипа и алгоритма распознавания пальца и текста.

«Дал жене обещание и открыл свое небольшое дело» — так пришёл к идее строитель Виктор Войнов.

По его словам, в консервах только мясо, соль, перец и немного лукового пюре для вкуса. Компания консервирует говяжий язык, форель, курицу, свинину и говядину. Упаковка — стеклянные банки, чтобы покупатели видели, что внутри.

В материале Войнова — о запуске собственного производства, начальных вложениях и планах на будущее.

Стартап «Ривер» сделал беруши Veer для тех, кто не может сосредоточиться на работе из-за шума. Они оснащены пассивным шумоподавлением и регулятором громкости. Пока Veer больше похожи на беспроводные наушники из-за амбушюр, но компания собирается сделать монолитную затычку.

В «Трибуне» стартап рассказывает об идее. А в других материалах — о производстве, как работали с Китаем и пытались сделать детали самостоятельно, и продвижении, когда компанию никто не знает, а отзывов ещё нет.

«На пасеке прошла вся моя жизнь. На этой фотографии позади меня 120 ульев. Сейчас — уже 600», — говорит Василий Огрель.

Он с 13 лет живёт на пасеке и занимается пчеловодством 30 лет. Научился производству он ещё в девяностых у отчима, а после — сделал из этого бизнес. Вместе с женой они развивают компанию «Медовое раздолье». Он отвечает за пчёл, пасеку и продукт, а супруга — за продажи и маркетинг.

Огрель в материале делится, как у него всё устроено: магазин, команда, маркетинг и продажи.

Лев Клебанов сделал бота в Telegram, который ищет квартиру в Москве и Санкт-Петербурге и перехватывает бабушкин ремонт благодаря нейросети.

Вы когда-нибудь пытались снять жилье в Москве? Тот еще адок. Три недели я без остановки листал сайты объявлений и группы в соцсетях, пытаясь выцепить что-то адекватное. В итоге все-таки нашел подходящий вариант, отстегнул агенту 25 тысяч, а поиски постарался забыть как страшный сон.

В материале рассказывает, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди во время поиска жилья, и как бот может их решить, а также о разработке, продвижении и монетизации.

Стартап «Домохозяин» хочет сделать прозрачной работу управляющих компаний и упростить управление домом его жильцами. С его помощью жильцы могут увидеть, на что уходят ежемесячные взносы, составить график работы консьержа или расположение камер видеонаблюдения.

Операционный директор ДмитрийМитрохин рассказывает об идее стартапа, разработке сервиса и планах на будущее.

«Мой Санта» — сервис, который помогает организовать новогодний обмен подарками в компаниях.

Его развивает Виктор Клебанов с 2016 года. Начинал с таблицы в «Google Документах» и дошёл до полноценной платформы. Пересказывает всю историю проекта и делится механиками, которые помогали расти сервису каждый год, а также отвечает на вопрос, удаётся ли заработать на сервисе, который актуален всего пару месяцев в году.