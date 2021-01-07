Приложение для проверки признаков аутизма, натуральный мёд и беруши для офиса: лучшее из «Трибуны» за 2020 год Статьи редакции
Что читали чаще всего.
Blynk — приложение, которое соединяет смартфон и Wi-Fi-чип. Пользователь сам встраивает чип в устройство, подойдёт даже обычный вентилятор, Blynk поддерживает более 400 моделей микроконтроллеров. Так из обычной техники получается «умная», хотя создателю Павлу Байбородину такой термин не по душе.
Он поделился историей стартапа: как собрал деньги на Kickstarter, ради компании переехал в США, едва не забросил проект и поменял бизнес-модель.
Захар Лобанов дизайнер и отец девочки с аутизмом. Атипичный аутизм у дочери был официально диагностирован только в четыре года, хотя, по словам Лобанова, первые признаки проявлялись в полтора года.
И чтобы другие родители не совершили похожих ошибок, он сделал мобильное приложение, которое поможет сомневающимся родителям либо развеять их опасения, либо подтвердить, и если опасения небеспочвенны, следить за динамикой реабилитации.
Лобанов также рассказывает, как приложение развивается. Сейчас оно переведено на десятки языков, есть версия для iOS и Android.
Где самозанятым искать клиентов? Как клиентам и самозанятым рассчитываться между собой, чтобы не было обмана? Как бизнесу нанимать подрядчиков и платить им, чтобы все было по закону? Сервис пытается ответить на эти вопросы, предложив решение в виде единой экосистемы.
Команда сервиса остановилась на трёх продуктах: электронного кошелька для физлиц, платежных инструментов для бизнеса и маркетплейса-биржи для самозанятых и заказчиков.
О поиске инструментов, которые понадобились самозанятым, и разработке продуктов рассказывает сооснователь Дмитрий Артюхов.
Арсений Коган — сооснователь приложения Graspp. Это словарь и переводчик, но с новой механикой: показываешь пальцем на незнакомое слово в книге, наводишь камеру и видишь перевод.
Большой рассказ о создании прототипа и алгоритма распознавания пальца и текста.
«Дал жене обещание и открыл свое небольшое дело» — так пришёл к идее строитель Виктор Войнов.
По его словам, в консервах только мясо, соль, перец и немного лукового пюре для вкуса. Компания консервирует говяжий язык, форель, курицу, свинину и говядину. Упаковка — стеклянные банки, чтобы покупатели видели, что внутри.
В материале Войнова — о запуске собственного производства, начальных вложениях и планах на будущее.
Стартап «Ривер» сделал беруши Veer для тех, кто не может сосредоточиться на работе из-за шума. Они оснащены пассивным шумоподавлением и регулятором громкости. Пока Veer больше похожи на беспроводные наушники из-за амбушюр, но компания собирается сделать монолитную затычку.
В «Трибуне» стартап рассказывает об идее. А в других материалах — о производстве, как работали с Китаем и пытались сделать детали самостоятельно, и продвижении, когда компанию никто не знает, а отзывов ещё нет.
«На пасеке прошла вся моя жизнь. На этой фотографии позади меня 120 ульев. Сейчас — уже 600», — говорит Василий Огрель.
Он с 13 лет живёт на пасеке и занимается пчеловодством 30 лет. Научился производству он ещё в девяностых у отчима, а после — сделал из этого бизнес. Вместе с женой они развивают компанию «Медовое раздолье». Он отвечает за пчёл, пасеку и продукт, а супруга — за продажи и маркетинг.
Огрель в материале делится, как у него всё устроено: магазин, команда, маркетинг и продажи.
Лев Клебанов сделал бота в Telegram, который ищет квартиру в Москве и Санкт-Петербурге и перехватывает бабушкин ремонт благодаря нейросети.
В материале рассказывает, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди во время поиска жилья, и как бот может их решить, а также о разработке, продвижении и монетизации.
Стартап «Домохозяин» хочет сделать прозрачной работу управляющих компаний и упростить управление домом его жильцами. С его помощью жильцы могут увидеть, на что уходят ежемесячные взносы, составить график работы консьержа или расположение камер видеонаблюдения.
Операционный директор ДмитрийМитрохин рассказывает об идее стартапа, разработке сервиса и планах на будущее.
«Мой Санта» — сервис, который помогает организовать новогодний обмен подарками в компаниях.
Его развивает Виктор Клебанов с 2016 года. Начинал с таблицы в «Google Документах» и дошёл до полноценной платформы. Пересказывает всю историю проекта и делится механиками, которые помогали расти сервису каждый год, а также отвечает на вопрос, удаётся ли заработать на сервисе, который актуален всего пару месяцев в году.
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