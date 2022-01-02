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Трибуна
Лиана Липанова

Telegram-бот для интровертов, приложение для моделей и бесконечный фотоконструктор: лучшее из «Трибуны» за 2021 год Статьи редакции

Что понравилось пользователям больше всего.

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Я задолбался искать один и тот же запрос в Яндекс и Google и создал Мультипоиск

Разработчики за четыре дня сделали расширение для браузера, которое может сэкономить время на поиске в интернете. Если не понравилась выдача в Google, можно нажать на «Яндекс» — поисковик выдаст результаты по этому запросу. Не надо вручную заходить в другой поисковик и заново набирать запрос.

Расширение также работает с DuckDuckGo, Bing, Wikipedia, YouTube и другими сервисами.

Как мои отношения с девушкой довели меня до запуска стартапа, который изменит рынок моделинга

Менеджер проекта компании ТМК Артём Скосырев считает моделинг «доисторическим, нетехнологичным и закрытым». Он начал понимать, как устроен этот бизнес, благодаря отношениям с профессиональной моделью.

По его словам, агентства забирают 20–60% комиссии и ограничивают свободу моделей. Чтобы решить эти проблемы, автор сделал «Uber для моделей».

Когда друг сказал, что покупает Ладу за 1,2 млн, стало понятно, что с рынком что-то не то. Делаем робота для поиска авто

Лев Клебанов уже попадал в список лучших проектов «Трибуны» за 2020 год с Telegram-ботом, который ищет квартиру в Москве и Санкт-Петербурге и перехватывает бабушкин ремонт благодаря нейросети.

Теперь бот помогает находить ещё и машины. Он рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди во время покупки автомобиля, как бот может их решить и как команда привлекла 1000 пользователей за один день.

Исправить прикус за 100 дней: как моё изобретение 1986 года стало стартапом сегодня

Лечение прикуса длится два-три года, это болезненно и расшатывает зубы. Но стоматолог Пётр Иванов ещё будучи аспирантом придумал, как ускорить этот процесс.

С помощью электрофореза через слизистую оболочку локально под действием постоянного электрического поля в несколько миллиампер вводятся ионы Версена.

Версен — это простая неорганическая соль четырехуксусной кислоты, способная связывать ионы тяжелых металлов и выводить их из организма. Версен в последнее время используется для очищения сосудов от кальцификатов и атеросклеротических бляшек.

Благодаря этому достигается локальное продолжительное воздействие на заинтересованные зоны. Ионы Версена активизируют процессы ремоделирования костной ткани группы зубов, что приводит к их быстрому перемещению любым ортодонтическим аппаратом (брекетами или элайнерами).

Пётр Иванов
стоматолог

Спустя 35 лет его технология превратилась в стартап VersAlign Technology.

Пётр Иванов, основатель бренда VersAlign

Я устал жить на автомате и сделал бота в Telegram, который напоминает сколько мне осталось жить

Каждую неделю бот Эльдара Агаева присылает новую таблицу жизни, где видно, сколько осталось до 90 лет. Красный квадрат — одна прожитая неделя.

Так предприниматель хочет напомнить, что «жизнь конечна, и не стоит тратить свое время на то, чем не хочешь заниматься».

Я сделал StackOverflow из ИТ-чатов Telegram

Бэкенд-разработчик Денис Аверьянов сидит в нескольких чатах в Telegram о программировании и любит читать в них обсуждения, но у него не всегда есть на это время. И чтобы ничего не упустить, он сделал базу знаний на основе обсуждений в чатах в формате вопрос-ответ.

Он рассказал о технических деталях проекта, первых проблемах, планах на монетизацию и развитие.

WolfStreet — бесплатный и удобный сервис анализа акций

Сервисы для анализа акций не новинка. Есть зарубежные GuruFocus, FinViz, SimplyWall.st, Finbox и прочие. Но по российским меркам они дорогие, а в некоторых отсутствуют компании Московской биржи, рассказал Дмитрий Патрушев.

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Он хочет решить эти проблемы и делает сервис по фундаментальному анализу акций WolfStreet.ru. Как он к этому пришёл и что в итоге вышло — в материале.

Мы сделали бот, который печатает и отправляет ваши фото маме в два клика

История «доброго бота» Kind Bot для Telegram. Команда проекта рассказала, зачем нужны печатные фотографии и почему бот, а не сайт или приложение.

Mozabrick — бесконечный фотоконструктор, который можно собрать по любому фото

Артур Шарафутдинов и Иван Шпигоцкий добавили к уже существующей идее с чёрно-белым конструктором программное обеспечение — оно генерирует инструкцию по сборке к любой загруженной фотографии. Меньше чем через год стартап вышел на выручку в 17 млн рублей в месяц.

Иван Шпигоцкий и Артур Шарафутдинов, сооснователи Mozabrick

Я интроверт — не люблю разговаривать по телефону. Поэтому я создал робота Машу — теперь она отвечает на все звонки

«Маша» отвечает, когда пользователь не берёт трубку, сбрасывает звонок или если телефон недоступен. После каждого звонка в Telegram приходит сообщение с аудиофайлом и текстовой расшифровкой разговора.

Разработчик Роман Рабочий рассказал, как работает робот и как создатели привлекают новых клиентов.

Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

Если увидели себя в подборке — расскажите в комментариях, какой результат дала вам публикация на vc.ru и что с вашим проектом происходит сейчас.

#итоги2021

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2 комментария
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Дмитрий Беговатов

Трибуна – это место, с которого стоит начинать продвижение своего стартапа и не останавливаться, писать, писать и писать на виси! 🤩

P.S. Для тех, кто хочет наблюдать за лучшими стартапами из «Трибуны» есть канал https://t.me/vchunt, где каждую неделю выкладывается топ-3 проекта, а каждый месяц подборка из 5 самых обласканных продуктов из «Трибуны». Подписывайтесь! В канале нет и не будет рекламы.

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Роман Рабочий

Если увидели себя в подборке — расскажите в комментариях, какой результат дала вам публикация на vc.ru и что с вашим проектом происходит сейчас.
 Буду честен, результат, который дала статья на этом ресурсе, невозможно оценить. Знакомства, партнерства, армия пользователей и бесценные уроки работы с хейтом в интернете ).
Трибуна VC это лучшее, что может случиться с вашим проектом в русскоязычном сегменте интернет.

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Читать все 2 комментария
Приёмная
Boriko Kot
Яндекс плюс списывает деньги за подписку даже после её отключения

Отписался от плюса в конце ноября, подписка неактивна. Но уже второго декабря приходит чек о списании 199 р. При этом подписка так и осталась неактивной. Заполнил форму на возврат средств. Бот в чате написал, что деньги вернул и подписку отменил (она при этом и так не подключена). Деньги на карту так и не вернулись конечно. Ровно через месяц,…

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Приёмная
Pavel Mityagin
Делимобиль опять чудит и обязывает выплатить придуманный штраф

Присоединюсь и я, не хотел, конечно, чтобы мой первый пост на VC был в приемную с жалобами на крашеринг делимобиль, но увы, это настало раньше, чем я сделал крутой стартап.

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Алина Безрукова
Создаю SMM-агентство с нуля без вложений, кроме своего опыта

Я тут, чтобы начать писать путь, который я выбрала пройти вместе с вами, от человека с опытом во многих сферах, до человека, который запускает свое SMM-агентство и делится с вами обо всех взлетах и падениях, первого, надеюсь, будет больше.

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Трибуна
Лиана Липанова
Telegram-бот для интровертов, приложение для моделей и бесконечный фотоконструктор: лучшее из «Трибуны» за 2021 год Статьи редакции

Что понравилось пользователям больше всего.

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