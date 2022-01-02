Что понравилось пользователям больше всего.

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Разработчики за четыре дня сделали расширение для браузера, которое может сэкономить время на поиске в интернете. Если не понравилась выдача в Google, можно нажать на «Яндекс» — поисковик выдаст результаты по этому запросу. Не надо вручную заходить в другой поисковик и заново набирать запрос.

Расширение также работает с DuckDuckGo, Bing, Wikipedia, YouTube и другими сервисами.

Менеджер проекта компании ТМК Артём Скосырев считает моделинг «доисторическим, нетехнологичным и закрытым». Он начал понимать, как устроен этот бизнес, благодаря отношениям с профессиональной моделью.

По его словам, агентства забирают 20–60% комиссии и ограничивают свободу моделей. Чтобы решить эти проблемы, автор сделал «Uber для моделей».

Лев Клебанов уже попадал в список лучших проектов «Трибуны» за 2020 год с Telegram-ботом, который ищет квартиру в Москве и Санкт-Петербурге и перехватывает бабушкин ремонт благодаря нейросети.

Теперь бот помогает находить ещё и машины. Он рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди во время покупки автомобиля, как бот может их решить и как команда привлекла 1000 пользователей за один день.

Лечение прикуса длится два-три года, это болезненно и расшатывает зубы. Но стоматолог Пётр Иванов ещё будучи аспирантом придумал, как ускорить этот процесс.

С помощью электрофореза через слизистую оболочку локально под действием постоянного электрического поля в несколько миллиампер вводятся ионы Версена. Версен — это простая неорганическая соль четырехуксусной кислоты, способная связывать ионы тяжелых металлов и выводить их из организма. Версен в последнее время используется для очищения сосудов от кальцификатов и атеросклеротических бляшек. Благодаря этому достигается локальное продолжительное воздействие на заинтересованные зоны. Ионы Версена активизируют процессы ремоделирования костной ткани группы зубов, что приводит к их быстрому перемещению любым ортодонтическим аппаратом (брекетами или элайнерами). Пётр Иванов стоматолог

Спустя 35 лет его технология превратилась в стартап VersAlign Technology.

Пётр Иванов, основатель бренда VersAlign

Каждую неделю бот Эльдара Агаева присылает новую таблицу жизни, где видно, сколько осталось до 90 лет. Красный квадрат — одна прожитая неделя.

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Так предприниматель хочет напомнить, что «жизнь конечна, и не стоит тратить свое время на то, чем не хочешь заниматься».

Бэкенд-разработчик Денис Аверьянов сидит в нескольких чатах в Telegram о программировании и любит читать в них обсуждения, но у него не всегда есть на это время. И чтобы ничего не упустить, он сделал базу знаний на основе обсуждений в чатах в формате вопрос-ответ.

Он рассказал о технических деталях проекта, первых проблемах, планах на монетизацию и развитие.

Сервисы для анализа акций не новинка. Есть зарубежные GuruFocus, FinViz, SimplyWall.st, Finbox и прочие. Но по российским меркам они дорогие, а в некоторых отсутствуют компании Московской биржи, рассказал Дмитрий Патрушев.

Он хочет решить эти проблемы и делает сервис по фундаментальному анализу акций WolfStreet.ru. Как он к этому пришёл и что в итоге вышло — в материале.

История «доброго бота» Kind Bot для Telegram. Команда проекта рассказала, зачем нужны печатные фотографии и почему бот, а не сайт или приложение.

Артур Шарафутдинов и Иван Шпигоцкий добавили к уже существующей идее с чёрно-белым конструктором программное обеспечение — оно генерирует инструкцию по сборке к любой загруженной фотографии. Меньше чем через год стартап вышел на выручку в 17 млн рублей в месяц.

Иван Шпигоцкий и Артур Шарафутдинов, сооснователи Mozabrick

«Маша» отвечает, когда пользователь не берёт трубку, сбрасывает звонок или если телефон недоступен. После каждого звонка в Telegram приходит сообщение с аудиофайлом и текстовой расшифровкой разговора.

Разработчик Роман Рабочий рассказал, как работает робот и как создатели привлекают новых клиентов.

Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.