Telegram-бот для интровертов, приложение для моделей и бесконечный фотоконструктор: лучшее из «Трибуны» за 2021 год Статьи редакции
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Разработчики за четыре дня сделали расширение для браузера, которое может сэкономить время на поиске в интернете. Если не понравилась выдача в Google, можно нажать на «Яндекс» — поисковик выдаст результаты по этому запросу. Не надо вручную заходить в другой поисковик и заново набирать запрос.
Расширение также работает с DuckDuckGo, Bing, Wikipedia, YouTube и другими сервисами.
Менеджер проекта компании ТМК Артём Скосырев считает моделинг «доисторическим, нетехнологичным и закрытым». Он начал понимать, как устроен этот бизнес, благодаря отношениям с профессиональной моделью.
По его словам, агентства забирают 20–60% комиссии и ограничивают свободу моделей. Чтобы решить эти проблемы, автор сделал «Uber для моделей».
Лев Клебанов уже попадал в список лучших проектов «Трибуны» за 2020 год с Telegram-ботом, который ищет квартиру в Москве и Санкт-Петербурге и перехватывает бабушкин ремонт благодаря нейросети.
Теперь бот помогает находить ещё и машины. Он рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди во время покупки автомобиля, как бот может их решить и как команда привлекла 1000 пользователей за один день.
Лечение прикуса длится два-три года, это болезненно и расшатывает зубы. Но стоматолог Пётр Иванов ещё будучи аспирантом придумал, как ускорить этот процесс.
Спустя 35 лет его технология превратилась в стартап VersAlign Technology.
Каждую неделю бот Эльдара Агаева присылает новую таблицу жизни, где видно, сколько осталось до 90 лет. Красный квадрат — одна прожитая неделя.
Так предприниматель хочет напомнить, что «жизнь конечна, и не стоит тратить свое время на то, чем не хочешь заниматься».
Бэкенд-разработчик Денис Аверьянов сидит в нескольких чатах в Telegram о программировании и любит читать в них обсуждения, но у него не всегда есть на это время. И чтобы ничего не упустить, он сделал базу знаний на основе обсуждений в чатах в формате вопрос-ответ.
Он рассказал о технических деталях проекта, первых проблемах, планах на монетизацию и развитие.
Сервисы для анализа акций не новинка. Есть зарубежные GuruFocus, FinViz, SimplyWall.st, Finbox и прочие. Но по российским меркам они дорогие, а в некоторых отсутствуют компании Московской биржи, рассказал Дмитрий Патрушев.
Он хочет решить эти проблемы и делает сервис по фундаментальному анализу акций WolfStreet.ru. Как он к этому пришёл и что в итоге вышло — в материале.
История «доброго бота» Kind Bot для Telegram. Команда проекта рассказала, зачем нужны печатные фотографии и почему бот, а не сайт или приложение.
Артур Шарафутдинов и Иван Шпигоцкий добавили к уже существующей идее с чёрно-белым конструктором программное обеспечение — оно генерирует инструкцию по сборке к любой загруженной фотографии. Меньше чем через год стартап вышел на выручку в 17 млн рублей в месяц.
«Маша» отвечает, когда пользователь не берёт трубку, сбрасывает звонок или если телефон недоступен. После каждого звонка в Telegram приходит сообщение с аудиофайлом и текстовой расшифровкой разговора.
Разработчик Роман Рабочий рассказал, как работает робот и как создатели привлекают новых клиентов.
Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.
Если увидели себя в подборке — расскажите в комментариях, какой результат дала вам публикация на vc.ru и что с вашим проектом происходит сейчас.
Трибуна – это место, с которого стоит начинать продвижение своего стартапа и не останавливаться, писать, писать и писать на виси! 🤩
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Отписался от плюса в конце ноября, подписка неактивна. Но уже второго декабря приходит чек о списании 199 р. При этом подписка так и осталась неактивной. Заполнил форму на возврат средств. Бот в чате написал, что деньги вернул и подписку отменил (она при этом и так не подключена). Деньги на карту так и не вернулись конечно. Ровно через месяц,…
Присоединюсь и я, не хотел, конечно, чтобы мой первый пост на VC был в приемную с жалобами на крашеринг делимобиль, но увы, это настало раньше, чем я сделал крутой стартап.
Я тут, чтобы начать писать путь, который я выбрала пройти вместе с вами, от человека с опытом во многих сферах, до человека, который запускает свое SMM-агентство и делится с вами обо всех взлетах и падениях, первого, надеюсь, будет больше.
Если вы занимаетесь оптовой продажей и розничной ... то вам точно не в Альфу.
Как неудачная стажировка привела к открытию собственного дела.
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