Как мы написали Lerimi - бесплатный Self-Service BI

Всем привет! Мы — Quillis, опытная команда специалистов в области работы с данными. Мы строили аналитику в высоконагруженных системах, в которых десятки тысяч конечных пользователей ежедневно взаимодействуют с данными. Мы решили создать бесплатную Self-Service BI-систему для анализа данных в бизнесе - Lerimi.

Self-Service BI - Lerimi

Мы стали первыми, кто сделал аналитику настолько доступной для малого бизнеса. На языке ИТ-систем этот класс продуктов называется Self-Service, когда сценарии приложения не перегружены своей сложностью и остаются простыми в использовании для неподготовленного юзера. Мы сделали условную Figm’у в мире BI, и других таких продуктов действительно нет на рынке.

Сегодня предприниматель, даже если он раньше не занимался данными, может развернуть Lerimi и успешно им пользоваться без дополнительного обучения.

Или, например, внутри крупной компании любая отдельная команда, которой необходимо отслеживать метрики на определенном проекте - также легко сможет мониторить и оптимизировать свои показатели и представлять результаты руководителям с помощью Lerimi.

Любой исследователь, который занимается статистикой или в целом научной деятельностью сможет получить доступ к понятной визуализации своих данных.

Как все началось: разочарование — двигатель прогресса

Малый и средний бизнес выбирает решение для бизнес-аналитики

Даже для собственных бизнес-процессов, отделов, проектов, к которым можно относиться как к небольшим обособленным предприятиям, нам было необходимо быстрое и простое решение по аналитике. Провести небольшие тесты и эксперименты, собрать данные в разных срезах для поддержки оперативных решений, получить ответы на вопросы в реальном времени, чтобы понимать, в правильном ли направлении мы движемся. Мы были убеждены, что подобные решения для небольших организаций существуют…

Однако оказалось, что такого решения нет. Power BI - это долго и сложно, а Excel требует обучения и ограничен в возможностях.Осознание того, что малый и средний бизнес почти полностью лишен возможности серьезного анализа заставляло задуматься. Если у вас в компании до 5-и человек в штате, например (а таких около 90% в России по официальным данным), вы можете собирать данные и хотеть их анализировать и визуализировать свои результаты.

Business Intelligence

Мы также видим растущий спрос от SMB-сегмента на анализ своих данных. Это подтверждается нарастающим количеством запросов к нам за простым и легковесным решением, а также общим трендом на демократизацию данных.

Зачем это нам?

Сложившиеся на рынке условия с отсутствием предложения и растущим спросом открывают новые возможности для нас и в будущем новый рынок легковесной аналитики для потребителя. И этого уже было бы достаточно, но на всякий случай мы решили укрепить свою уверенность и найти дополнительные перспективы. Отдаем на ваш суд :)

Перспектива №1 - романтичная.

ИТ — это достаточно сложная сфера. Когда речь идет о сайте для маленькой компании, с этим нет никаких проблем - берется какой-нибудь конструктор, и без знаний HTML и CSS бизнес-пользователь спокойно перетаскивает блоки внутри шаблона, чтобы получился сайт. А разве в современном мире анализ данных не такая же данность, как сайт? Тот, кто первый это понял — тот и займет лидирующие позиции на рынке в будущем.

Перспектива №2 - хитрая и рациональная.

Практически все BI-решения дорогие и сложные во внедрении и эксплуатации. SMB-сегмент в большинстве своем просто не может их себе позволить. Однако, если мы охватим эту аудиторию и предложим им бесплатный продукт, то сможем помочь вырасти до точки рентабельности более серьезной аналитики, и, располагая доверием пользователей, сможем предложить платные решения. Это будет уже более продвинутая функциональность для более сложных задач. Таким образом, у нас будет возможность сопровождать бизнес на всех этапах развития и с каждым годом все лучше узнавать потребности всех сегментов, что также положительно отразится на качестве продуктов.

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Перспектива №3 - рыночная и бережливая.

Большинство наших бизнес-заказчиков приходят либо за всей аналитикой под ключ, либо за решением конкретной бизнес-проблемы с помощью анализа. Но в обоих случая партнеры не до конца понимают, что им действительно нужно. Кто-то просит сделать большую аналитическую систему для поиска точечной проблемы, что равносильно стрельбе из пушки по воробьям, хоть это иногда и эффективно. А кто-то считает, что им достаточно простого решения для комплексного анализа предприятия на 10000 сотрудников. При этом, если заказчик обращается к интеграторам и консалтерам, то в 90% случаев он получит что-то комплексное и сложное за большие деньги. Lerimi, в свою очередь, позволяет получить конкретные ответы на конкретные вопросы, например, “Почему 3 квартала подряд у нас падающие продажи без внешних катаклизмов” или “Как снизить высокий процент отказа от исполнения кредитных обязательств?”. Ответы можно получить здесь и сейчас, быстрые и точные. Вы подключаете лишь необходимые данные, сразу строите визуализацию.

Мы — революционеры, или где?

Скриншот финансового отчета в Lerimi

Наша команда быстро поняла, что нетрудно написать ПО, упрощающее отдельные этапы построения аналитики: подключение источников данных, написание запросов, построение графиков. Такое приложение при условии бесплатности уже было бы успешно.

Но соблазн сделать что-то абсолютно потрясающее, что выведет аналитику на качественно другой уровень с точки зрения простоты и доступности взял верх. Именно это требование к простоте использования значительно осложняло и затягивало процесс разработки. На тот момент казалось, что все, кто был за периметром проекта, считали задачу невыполнимой.

Мы хотели чтобы наш продукт был не просто понятным, но и делал данные доступными каждому в организации. Наша цель сделать так, чтобы каждый мог принимать решения на основе этих данных. И тут нас поджидало несколько противоречий, в перипетиях которых приходилось искать компромиссы:

нужно отдать управление доступом в руки конечному пользователю, но обеспечить безопасность данных;

нужно обеспечить функционал создания сторителлинга из данных, который подталкивал бы пользователя к верным решениям, при этом сохранив и привычные визуальные формы: графики, таблицы, диаграммы.

Но все-таки в нашем идеальном мире любой предприниматель должен открыть ноутбук, сделать пару кликов, создать самостоятельно классную визуализацию и увидеть, как его данные рассказывают ему историю о том, как и чем жил его бизнес вчера, как он себя чувствует сегодня, и что с ним будет завтра. И региональный менеджер по продажам, и финансист, и продавец на маркетплейсах. Это и есть наша цель.

Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие. Альберт Эйнштейн

Как именно любой пользователь сможет строить визуализации

Конструктор визуализации

Каждый руководитель хочет получить результат порой быстрей, чем это может сделать исполнитель. В Lerimi профессиональную и красивую визуализацию, подталкивающую к принятию правильных решений, строит сам пользователь на основе тех классных средств и инструментов, которые предлагает программа. В вашем распоряжении будет целая библиотека знакомых всем аналитических компонентов, таких как круговые диаграммы, гистограммы и т.д. Кроме того, есть возможность встраивать дополнительный графический или текстовый контент.

Фактически это конструктор, из которого пользователь может собрать то, что ему нужно, вне зависимости от того, какая перед ним стоит задача. И только пользователь решает, как он хочет преподнести свой отчет, какую хочет сделать презентацию, что хочет показать в ней коллегам, партнерам или руководителю. Кроме того, за счет самостоятельного администрирования, в Lerimi можно давать полноценный доступ к проектам выбранным пользователям.

Что мы умеем технически?

Как для конечного пользователя не обязательно понимать внутреннее устройство автомобиля, чтобы его эксплуатировать, так и для использования Lerimi не обязательно понимать из чего состоит программа, чтобы получить хороший результат использования. Однако для людей, знакомых с аналитикой, эта информация будет полезна. Поэтому хочется подготовить читателей к тому, что впереди небольшой блок информационно-технических плюсов продукта, которые нам удалось реализовать в Lerimi.

Подключение источников данных происходит в пару кликов без привлечения ИТ-специалистов. Например, это могут быть базы данных ClickHouse, Postgres, MySQL и Oracle, файлы-источники — это CSV и Excel, например, из CRM, 1С или HR-программ. И этот список не конечный, он будет расширяться;

Подключать можно неограниченное количество таких источников;

Реализовано живое соединение с источником без необходимости перекачивания данных в Lerimi, а также их обновления. Как только отчет открывается, пользователь получает актуальные данные из источника;

До 10-и пользователей одновременно могут работать над одним отчетом;

Интерфейс расшаривания проектов в Lerimi

Механизм шеринга дашбордов;

Отсутствие дополнительных рисков безопасности данных. ПО размещается в инфраструктуре клиента и подключается к локальным источникам данных, мы эти данные у себя не храним.

Резюме: что у нас получилось?

Начальный экран Lerimi с недавними проектами

Даже если вы не аналитик, то на реальной бизнес-задаче всего за несколько часов вы сможете освоиться в программе и научиться ей пользоваться.

Возможности совместной работы над одним проектом позволяют каждому члену команды внести свой вклад и свое виденье.

Скачивается дистрибутив прямо с сайта без дополнительных шагов (сделайте это сейчас - https://quillis.ru/lerimi/)

Любой бизнес-пользователь сможет зайти в дашборды, увидеть свой отдел или проект и посмотреть, как идут дела в его зоне ответственности.

Визуализация данных интерактивна, понятна и красива.

Созданные отчеты отлично подходят для демонстрации руководству или инвесторам.

Созданные отчеты помогают принимать стратегические и тактические решения, сохраняя гибкость.

Интерфейс решения интуитивно понятен и не требует специальных знаний.

Обратная связь не будет игнорироваться, как это часто бывает в бесплатных продуктах, или open source. Мы, наоборот, ценим любые предложения и пожелания и будем за них благодарны нашим пользователям. Такая возможность реализована прямо в интерфейсе программы.

Что делать дальше?

Lerimi зарегистрирован в реестре Российского ПО. У нас уже есть первые несколько сотен скачиваний, о нас написали в CNews, и на данном этапе нам очень важно собирать обратную связь от пользователей. Мы точно знаем, что работы по обновлению и модернизации впереди еще очень много, но мы ни за что не отступим!

Попробовать бесплатное решение по анализу данных для бизнеса Lerimi (будем рады обратной связи): https://quillis.ru/lerimi/

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