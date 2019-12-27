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Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
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Трибуна
Вадим Скворцов
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Не постеснялись и рассказали о себе: самые популярные презентации проектов в подсайте «Трибуна» в 2019 году Материал редакции

Удлинитель ссылок, Telegram-бот для ведения бюджета, приложение для тренировок и другие стартапы, которые получили наибольшее количество просмотров.

1 комментарий
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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

Если увидели себя в подборке — расскажите в комментариях, какой результат дала вам публикация на vc.ru и что с вашим проектом сейчас.

Я возненавидел собеседования и решил разоблачить компании и их HR-специалистов

Разработчик прошёл шесть удалённых собеседований в одной компании. Устал от этого и решил написать расширение для HeadHunter, с помощью которого соискатели могут оставлять отзывы компаниям. Он считает, что это заставит организации работать лучше.

Простая и актуальная идея, краткое и понятное описание — поэтому материал стал самым популярным в этом году.

Я сделал абсолютно бесполезный сервис, который стал продуктом дня на Product Hunt

Первый в мире удлинитель ссылок.

Ментальная карта для интернет-маркетинга

Маркетолог сделал большую карту, где отразил наиболее важные направления в своей сфере. Он работает над проектом один, карта бесплатна для всех.

«Яндекс.Практикум»: как доучиться и не бросить на середине пути

В этом году «Яндекс» запустил сервис онлайн-образования «Практикум». Он помогает освоить цифровые профессии: ведёт курсы для дизайнеров, программистов, аналитиков. Разработчики рассказали о создании и идее своего продукта.

Tappsk: как мы потратили почти 6 млн рублей на разработку «ещё одной тудушки»

Откровенная история от основателей менеджера задач: как придумали идею, искали пользователей и участвовали в акселераторе ФРИИ.

За два года разработки они потратили 1 млн рублей на некомпетентных программистов и узнали, как не нужно руководить командой.

Как и зачем я написал свой «Контроль расходов»

Приложение, которое не разделяет траты на категории, а только подсказывает, сколько можно потратить в рамках текущего бюджета.

Я создал iOS-приложение и попал в топ-чарты в первый день

Приложение «Делай так! Домашние тренировки» за несколько часов заняло первое место в топе платных приложений в категории «Спорт». Начинающий iOS-разработчик объясняет, как так получилось.

Arenter: мы вложили $500 тысяч, создали первый шеринговый гипермаркет — и вот что получилось

Сервис позволяет взять напрокат вещи без залога. Основатели решили, что рынок электронной коммерции сейчас меняет привычное потребление, и начали тестировать несколько моделей маркетплейсов.

На чём они остановились и какие выводы из тестирования сделали — в материале.

«Чисто-чисто» — Uber для мусора

Стартап использует технологии, чтобы решить проблему со свалками в стране. Он забирает мусор и сам отправляет его на переработку.

Samocat Sharing — платформа для аренды городских самокатов

Шеринговый стартап объясняет экономику аренды самокатов: сколько стоят самокатная станция и сами самокаты. А также рассказывает о проблемах.

«Подсказки» — довольно вводить вручную, кем выдан паспорт

Сервис берёт код подразделения и сам подставляет название в форму ввода. Деньги стартап берёт только с крупных пользователей, которые запрашивают автозаполнение формы более 10 тысяч раз в сутки.

«Мобс» — Telegram-бот для ведения финансов в «Google Таблицах»

Достаточно ввести расходы в чате — и бот сам всё запишет в табличку. Предприниматели могут использовать бота для своего бизнеса: например, чтобы сотрудники вели учёт оплат от клиентов и расходов со склада.

Handl — сервис разметки данных для машинного обучения от Dbrain

Клиенты загружают в сервис свой массив данных, выбирают шаблон задачи — а стартап ставит метки картинкам по условиям. После алгоритм может распознавать блюда по фото, преступников на улице, серьёзные заболевания на ранних стадиях и другое.

Команда объясняет, как устроен механизм работы сервиса.

#стартапы #итоги2019

Трибуна
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Booksharing.io — как «Яндекс.Драйв», только по книгам
Всем привет! Меня зовут Александр. Однажды мне некуда было пристроить книгу, тогда я решил сделать для неё целый сервис.
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1 комментарий
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Павел Столяров

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Посоветуйте копирайтера, кто сможет написать приятно читаемый текст.
Тогда мы тоже будем на Трибуне.

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