Удлинитель ссылок, Telegram-бот для ведения бюджета, приложение для тренировок и другие стартапы, которые получили наибольшее количество просмотров.

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Вы тоже можете рассказать о своём сервисе, производстве или даже поделиться идеей. Соблюдайте рекомендации — и, возможно, окажетесь в подобном списке.

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Разработчик прошёл шесть удалённых собеседований в одной компании. Устал от этого и решил написать расширение для HeadHunter, с помощью которого соискатели могут оставлять отзывы компаниям. Он считает, что это заставит организации работать лучше.

Простая и актуальная идея, краткое и понятное описание — поэтому материал стал самым популярным в этом году.

Первый в мире удлинитель ссылок.

Маркетолог сделал большую карту, где отразил наиболее важные направления в своей сфере. Он работает над проектом один, карта бесплатна для всех.

В этом году «Яндекс» запустил сервис онлайн-образования «Практикум». Он помогает освоить цифровые профессии: ведёт курсы для дизайнеров, программистов, аналитиков. Разработчики рассказали о создании и идее своего продукта.

Откровенная история от основателей менеджера задач: как придумали идею, искали пользователей и участвовали в акселераторе ФРИИ.

За два года разработки они потратили 1 млн рублей на некомпетентных программистов и узнали, как не нужно руководить командой.

Приложение, которое не разделяет траты на категории, а только подсказывает, сколько можно потратить в рамках текущего бюджета.

Приложение «Делай так! Домашние тренировки» за несколько часов заняло первое место в топе платных приложений в категории «Спорт». Начинающий iOS-разработчик объясняет, как так получилось.

Сервис позволяет взять напрокат вещи без залога. Основатели решили, что рынок электронной коммерции сейчас меняет привычное потребление, и начали тестировать несколько моделей маркетплейсов.

На чём они остановились и какие выводы из тестирования сделали — в материале.

Стартап использует технологии, чтобы решить проблему со свалками в стране. Он забирает мусор и сам отправляет его на переработку.

Шеринговый стартап объясняет экономику аренды самокатов: сколько стоят самокатная станция и сами самокаты. А также рассказывает о проблемах.

Сервис берёт код подразделения и сам подставляет название в форму ввода. Деньги стартап берёт только с крупных пользователей, которые запрашивают автозаполнение формы более 10 тысяч раз в сутки.

Достаточно ввести расходы в чате — и бот сам всё запишет в табличку. Предприниматели могут использовать бота для своего бизнеса: например, чтобы сотрудники вели учёт оплат от клиентов и расходов со склада.

Клиенты загружают в сервис свой массив данных, выбирают шаблон задачи — а стартап ставит метки картинкам по условиям. После алгоритм может распознавать блюда по фото, преступников на улице, серьёзные заболевания на ранних стадиях и другое.