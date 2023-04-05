Отказное письмо: тонкости оформления

Что такое отказное письмо, как и где его можно его оформить, какие товары можно продавать на маркетплейсах без сертификатов. В этой статье рассказываем о порядке оформления отказных писем по сертификации и ответим на самые популярные вопросы по этой теме.

{"id":657010,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":657010,"gtm":null} 72 показа 2.7K открытий

Сейчас стала очень популярной тема сертификации товаров для маркетплейсов. Кто только не пишет эту тему: блогеры, банкиры, продавцы курсов «как продавать на маркетплейсах» и так далее. Решили и мы от лица центра сертификации «Роспромтест» немного рассказать об основных аспектах оформления разрешительной документации.

Что такое отказное письмо

Отказное письмо - документ о том, что продукция не подлежит сертификации и обязательному декларированию соответствия. Выдаётся отказное письмо органами по сертификации, аккредитованными в российской службе по аккредитации «Росаккредитация». Оформляется письмо для официального подтверждения, что указанная в нем продукция может реализовываться без сертификата соответствия и декларации о соответствии.

Сколько стоит оформление отказного письма и можно ли его получить бесплатно

Стоимость оформления отказного письма - 3 300 рублей; Получить отказное письмо можно в течение 1 рабочего дня.

Цена зависит от компании, в которую вы обратитесь. В органах по сертификации стоимость оформления отказного письма может варьироваться от 3 000 до 4 000 рублей. У посредников цена начинается от 5000 рублей. Ничего удивительно, все хотят кушать. Бесплатно получить отказное письмо — не можем сказать, что это совсем уж не реально, но маловероятно. Возможно и найдутся такие исполнители, которые готовы бесплатно поработать на Вас, но обычно это платная услуга.

Является ли обязательным оформление отказного письма?

Нет, в законе о техническом регулировании РФ и технических регламентах Таможенного Союза таких требований нет. Отказное письмо носит исключительно справочный характер. Зачем же его оформляют?

Для предоставления надзорным органам в случае проверки, чтобы доказать, что реализуемый товар действительно не подлежит сертификации.

Для реализации товаров на маркетлейсах или через торговые сети. Тут все аналогично, оформляется отказное письмо для подтверждения, что на реализуемый вашей компанией товар не нужно получать сертификаты и декларации.

На какой срок выдаются отказные письма?

Эти документы выдаются без срока действия. Но тут есть одна тонкость. В каждом отказном письме указывается такое пояснение: документ действителен до вступления в действие изменений в законодательные акты РФ или технические регламенты Таможенного Союза.

Обычно такие изменения вносятся один раз в год. Чтобы понять, нужно ли обновлять ранее оформленное письмо, нужно проверить, были ли внесены изменения именно по вашей продукции в Постановление Правительства РФ №2425 или технические регламенты.

Если изменения не вносились по реализуемым вашей компанией товарам, то ничего переоформлять не нужно. Можно этот вопрос мониторить самостоятельно, но проще обратиться в тот центр сертификации, в котором Вы оформляли документы.

На кого можно оформить письмо?

Получить отказное письмо по сертификации может любая организация ( ИП, ООО или самозанятый). Это может быть производитель, импортер или просто торговая организация, занимающаяся перепродажей товаров. Дело в том, что в отказных письмах не указывается информация о производителе и даже о стране происхождения. Следовательно, ни каких сложностей в плане оформления нет.

А вот с сертификатами и декларациями все наоборот, там документы можно оформить только на российского производителя или импортера, который официально ввозит импортный товар через таможню. Но это уже другая история и мы расскажем об этом следующем материале.

Какое количество товаров можно указать в отказном письме?

В отказном письме можно указать примерно 10-12 наименований, не более того. Больше просто физически невозможно отразить. Приложений к отказным письмам, в отличие от сертификатов, не существует. Поэтому вся отражаемая информация должна уместиться на стандартом листе А4. А это же не только перечень товаров, но и реквизиты органа по сертификации, реквизиты компании заявителя, ссылки на нормативные акты и технические регламенты, а также коды ТН ВЭД, которые указываются отдельно по каждому наименованию продукции.

Где можно оформить отказное письмо?

В любом органе по сертификации. Чьи условия для Вас кажутся более привлекательными, там и оформляете. Главное условие, чтобы орган по сертификации был аккредитован в «Росаккредитации».

Можно ли оформить письмо самостоятельно?

Сценарий «Сам себе режиссер» в этом вопрос не уместен. Самому себе выписать отказное письмо нельзя. Точнее можно конечно, но юридической силы оно иметь не будет. Этот документ должен быть оформлен независимой стороной. Ну и самое главное, организация должна быть иметь статус аккредитованного органа по сертификации. Даже при выгрузке копии отказного письма в кабинете маркеплейса, нужно указывать номер аттестата аккредитации органа, который выдал этот документ. Идея самостоятельного оформления не имеет перспектив.

Где еще можно взять отказное письмо?

Если Вы перепродаете товар, то можете запросить копию письма у поставщика. Такой вариант будет полностью легитимным. Единственный минус такого варианта, что «засвечиваются» данные этого поставщика, так как в самом письме указываются реквизиты получателя. Если это не критично для Вас, то это рабочий вариант и бесплатный.

Образец отказного письма

Пример отказного письма на продукцию



На какую продукцию можно оформить отказное письмо

Закрепленного на законодательном уровне перечня продукции, не подлежащей обязательной сертификации и декларированию не существует. Есть только перечень товаров, подлежащих сертификации/декларированию в в системе ГОСТ Р ( постановление Правительства №2425) и технические регламенты Таможенного Союза. Роспромтест

Если продукция не указана в этих нормативных документах, то на этот товар отказное письмо оформить можно. Самостоятельно разобраться в этом вопросе конечно же можно, но гораздо проще отправить запрос по интересующей Вас продукции в орган по сертификации - сэкономите уйму времени и это будет точнее.