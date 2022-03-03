Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.

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Из-за войны России с Украиной экономики обеих стран переживают не лучшие времена — колебания валют, вынужденные ограничения, санкции. Курс гривны по отношению к доллару упал 23 февраля до семилетнего минимума, а курс доллара к рублю 2 марта впервые в истории превысил 100 рублей.

В условиях такой нестабильности люди всё меньше хотят полагаться на традиционную финансовую систему и потому обращаются к криптовалютным платформам, пишет Vox.

«Децентрализованные сервисы не заморозят счета и не заставят подтверждать личность, чтобы совершать операции. Это всех и подкупает», — говорит один из руководителей НКО по защите прав человека Human Rights Foundation Алекс Гладштейн.

По данным аналитической компании Arcane Research от 1 марта, украинцы и россияне агрессивно скупали BTC и USDT — в основном на криптобирже Binance. Так, в первый день конфликта суточный объём торгов пары «биткоин-рубль» впервые с мая вырос до $1,5 млрд. А объём торговли USDT и рубля поднялся 28 февраля до рекордных $34,94 млн.

Украина тем временем принимала многочисленные пожертвования в различных цифровых валютах и к 28 февраля собрала $20 млн:

$4,6 млн в BTC и $5,6 млн в ETH.

$3 млн в TRON и $7,2 млн в других криптоактивах.

Конфликт постепенно перестал быть сугубо геополитической трагедией. По словам Washington Post, он ознаменовал первую в мировой истории криптовойну. Одна сторона будет с помощью «цифры» финансировать армию, другая — обходить санкции. А обыватели, которые мало что понимали в криптовалюте до этого, рискуют теперь стать жертвами ещё и кибервойны, пишет Vox.

vitalik.eth @VitalikButerin Reminder: Ethereum is neutral, but I am not. Соучредитель блокчейн-проекта Ethereum Виталик Бутерин: «Напомню: Ethereum держит нейтралитет, я — нет».

Крипта как способ обойти экономические санкции

В ответ на действия России на Украине США и Евросоюз анонсируют масштабные санкции против российских компаний и физических лиц: запрещают операции, замораживают активы, отключают от платёжных систем, отзывают поставки. Так они надеются изолировать страну от международной финансовой экосистемы и подорвать её импорт и экспорт.

Они уже вводили запреты в 2014 году — в связи с присоединением Крыма. И тогда, по подсчётам экономистов, санкции Запада стоили стране 2,5-3% ежегодного экономического роста, то есть примерно $50 млрд. Но с тех пор популярность набрал инструмент, который может помочь России минимизировать потери, — и это криптовалюта, пишет NYT.

Так, по словам Bloomberg, миллиардеры из России смогут оплачивать криптой товары и услуги, а также инвестировать в активы за пределами страны без необходимости связываться с банками, которые контролируют транзакции.

Сама идея — поиск альтернативных источников финансирования, когда страна отключена от глобальной банковской системы — не нова, пишет Decrypt. После почти полного экономического эмбарго от США Иран пустил избыток нефти на производство электроэнергии, которую потом использовал, чтобы майнить биткоины. Северная Корея спонсировала ядерные и баллистические ракетные программы краденой криптовалютой.

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Россия тоже успела заработать не лучшую репутацию и прослыла чуть ли не эпицентром незаконной криптоактивности, отмечает Washington Post. В стране разрабатывают криптомиксеры, которые позволяют запутать транзакционный след в блокчейне, запускают сомнительные криптообменники — США однажды уже выдвигали санкции против таких.

Отчасти именно это заставляет зарубежных аналитиков и правительства полагать, что Россия наверняка попробует последовать примеру Ирана и Северной Кореи. США к этому готовы и надеются на содействие криптобирж — чтобы те не позволяли подсанкционным компаниям и бизнесменам держать у себя средства и торговать ими.

К тому же призывает их и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Просьбу согласились выполнить QMall, Cex.io и BTC-Alpha, но крупнейшие проекты — например, Binance и Kraken — отказались.

Первый обещал защищать интересы клиентов и блокировать только тех, кто попал под санкции. Такую же позицию разделяет Coinbase. А в Kraken сказали, что для блокировок нет юридических оснований. Биржи Bitstamp, Bittrex, Coinmama, Bitpanda, Huobi и OKX, а также NFT-маркетплейс OpenSea комментариев не дали.

На самом деле не все сервисы обязаны отчитываться перед властями, заставлять пользователей проходить проверки и фиксировать их личные данные. На рынке есть децентрализованные криптообменники, которые не хранят у себя пользовательские средства, и поддерживают принципы анонимности.

Но дело уже не только в юридическом давлении. «Это теперь вопрос репутации. Вряд ли кто-то хочет пособничать лицу, которое пытается с помощью криптовалюты обойти международные санкции», — поясняет директор центра исследований финансовых преступлений Том Китинг.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.



It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users. Я призываю все крупные криптобиржи заморозить адреса пользователей из России. Впрочем, важно заблокировать не только русских и белорусских политиков, но также обычных пользователей

Правда, политики и аналитики, возможно, переживают напрасно. В отличие от Северной Кореи и Ирана, Россия на протяжении десятилетий глубоко «укоренилась» в мировой финансовой системе. По данным издания Al Jazeera, 80% её ежедневных операций с иностранной валютой и половина международной торговли осуществляются в долларах.

Любая попытка переместить накопленные страной многомиллионные суммы через криптобиржу заметно всколыхнула бы рынок, пишет советник замминистра финансов США Тодд Конклин. А аналитическим ПО пользуются в том числе и децентрализованные обменники, чтобы отслеживать подозрительную деятельность, так что власти в случае чего и так узнают, за какими перемещениями нужно следить.

К тому же криптовалюты не так уж прозрачны, как многие полагают, пишет Washington Post. Об этом властям расскажет любой подкованный в вопросе цифровых активов консультант, отмечает бывший помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

На одной криптовалюте Россия далеко не уедет, считает директор аналитической фирмы Elliptic Дэвид Карлайл. Иран и Северная Корея к этому моменту накопили в крипте лишь по $1 млрд. А у России банковский сектор стоимостью $1,4 трлн — конвертировать такие деньги в «цифру» быстро не получится.

Да и даже если Россия попытается масштабировать свою криптовалютную активность, она вряд ли сможет извлечь из этого максимальную пользу. У неё просто нет для этого нужной инфраструктуры — финансовой и юридической.

«Россия не успела полноценно внедрить цифровые монеты в отечественную экономику», — поясняет американский чиновник Хуан Сарате. Во многом именно поэтому обойти международные санкции будет не так просто, как кажется аналитикам.

В этом его поддерживает директор исследовательской фирмы CSITECH Ник Фюрно: «Представим, что власть конвертировала все нужные ей суммы в криптовалюту. Вот только где она сможет её потратить, если пока что не может за неё купить даже гамбургер?»

Малозначительной будет также попытка пойти по пути Тегерана и направить избыточные энергетические и вычислительные ресурсы, чтобы майнить криптовалюту. «25% нефти и 40% газа Европа получает от России. Да, она сможет монетизировать часть энергии внутри страны, но для такого крупного экспортёра, как она, это всё равно капля в море», — пишет Al Jazeera.

Крипта как способ обезопасить средства

По оценкам экспертов, россияне владеют минимум 12 млн криптокошельков, на которых хранится порядка 2 трлн рублей. А ещё Россия — третья по объёму добычи биткоина страна в мире. При этом криптовалюта в стране по-прежнему не признана.

В Украине же всё иначе. Страна стала лидером в Европе по внедрению цифровых монет, легализовав их в сентябре 2021 года, и активно продвигает финтех-стартапы — в том числе криптовалютные.

Однако из-за военного конфликта экономика Украины переживает упадок. ЦБ страны приостановил электронные денежные переводы и запретил гражданам снимать иностранную валюту. Чтобы сберечь средства, украинцы конвертируют их в крипту и вывозят из страны. А после надеются обменять на другие традиционные валюты — или ту же гривну.

25 февраля суточный объём торгов на украинской криптоплатформе Kuna достиг рекордных уровней мая 2021 года, составив $4,8 млн. А 1 марта вырос до $8,5 млн, хотя до вторжения редко превышал $3 млн.

Чтобы грамотно обращаться с криптовалютой, нужно понимать, что это вообще за актив. Однако вооружённый конфликт — не лучшее время, чтобы в этом разбираться, пишет Vox.

На рынке тысячи криптовалют, каждая из которых имеет свои особенности, и не все криптокошельки одинаково удобны и безопасны. Некоторые онлайн-хранилища, например, легко ограбить, а о физических кошельках новичок может и не знать. И в итоге рискует стать жертвой кибератаки.

Криптоэнтузиасты также привыкли продвигать биткоин как новое золото. Число монет заранее определено и не может быть увеличено, поэтому для некоторых актив Сатоши Накамото — способ разнообразить инвестиционный портфель в условиях волатильности и защититься от инфляции.

Однако рынок давно доказал, что это не всегда невозможно. В первый день войны с Украиной биткоин упал вместе с фондовым индексом S&P 500 на 8% до $34,9 тысяч. А 28 февраля — после новых санкций против ЦБ России — подскочил на 10,4% до $41,8 тысяч вместе с американскими бумагами, которые до этого просели.

«Украинец может вывезти $1000 в крипте, а по приезде обнаружить, что курс упал, и денег у него стало в два раза меньше», — поясняет Vox. Впрочем, и традиционные валюты порой не уступают биткоину по волатильности. Например, турецкая лира.

До войны с Украиной у криптовалюты не было особого шанса проявить себя в действительно напряжённых экономических условиях. И предоставить его может российско-украинский кризис, полагает CNBC.