Россия вряд ли обойдёт санкции ЕС и США с помощью криптовалюты, пока за неё в стране нельзя купить «даже гамбургер» Статьи редакции
Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.
Из-за войны России с Украиной экономики обеих стран переживают не лучшие времена — колебания валют, вынужденные ограничения, санкции. Курс гривны по отношению к доллару упал 23 февраля до семилетнего минимума, а курс доллара к рублю 2 марта впервые в истории превысил 100 рублей.
В условиях такой нестабильности люди всё меньше хотят полагаться на традиционную финансовую систему и потому обращаются к криптовалютным платформам, пишет Vox.
«Децентрализованные сервисы не заморозят счета и не заставят подтверждать личность, чтобы совершать операции. Это всех и подкупает», — говорит один из руководителей НКО по защите прав человека Human Rights Foundation Алекс Гладштейн.
По данным аналитической компании Arcane Research от 1 марта, украинцы и россияне агрессивно скупали BTC и USDT — в основном на криптобирже Binance. Так, в первый день конфликта суточный объём торгов пары «биткоин-рубль» впервые с мая вырос до $1,5 млрд. А объём торговли USDT и рубля поднялся 28 февраля до рекордных $34,94 млн.
Украина тем временем принимала многочисленные пожертвования в различных цифровых валютах и к 28 февраля собрала $20 млн:
- $4,6 млн в BTC и $5,6 млн в ETH.
- $3 млн в TRON и $7,2 млн в других криптоактивах.
Конфликт постепенно перестал быть сугубо геополитической трагедией. По словам Washington Post, он ознаменовал первую в мировой истории криптовойну. Одна сторона будет с помощью «цифры» финансировать армию, другая — обходить санкции. А обыватели, которые мало что понимали в криптовалюте до этого, рискуют теперь стать жертвами ещё и кибервойны, пишет Vox.
Крипта как способ обойти экономические санкции
В ответ на действия России на Украине США и Евросоюз анонсируют масштабные санкции против российских компаний и физических лиц: запрещают операции, замораживают активы, отключают от платёжных систем, отзывают поставки. Так они надеются изолировать страну от международной финансовой экосистемы и подорвать её импорт и экспорт.
Они уже вводили запреты в 2014 году — в связи с присоединением Крыма. И тогда, по подсчётам экономистов, санкции Запада стоили стране 2,5-3% ежегодного экономического роста, то есть примерно $50 млрд. Но с тех пор популярность набрал инструмент, который может помочь России минимизировать потери, — и это криптовалюта, пишет NYT.
Сама идея — поиск альтернативных источников финансирования, когда страна отключена от глобальной банковской системы — не нова, пишет Decrypt. После почти полного экономического эмбарго от США Иран пустил избыток нефти на производство электроэнергии, которую потом использовал, чтобы майнить биткоины. Северная Корея спонсировала ядерные и баллистические ракетные программы краденой криптовалютой.
Россия тоже успела заработать не лучшую репутацию и прослыла чуть ли не эпицентром незаконной криптоактивности, отмечает Washington Post. В стране разрабатывают криптомиксеры, которые позволяют запутать транзакционный след в блокчейне, запускают сомнительные криптообменники — США однажды уже выдвигали санкции против таких.
Отчасти именно это заставляет зарубежных аналитиков и правительства полагать, что Россия наверняка попробует последовать примеру Ирана и Северной Кореи. США к этому готовы и надеются на содействие криптобирж — чтобы те не позволяли подсанкционным компаниям и бизнесменам держать у себя средства и торговать ими.
К тому же призывает их и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Просьбу согласились выполнить QMall, Cex.io и BTC-Alpha, но крупнейшие проекты — например, Binance и Kraken — отказались.
Первый обещал защищать интересы клиентов и блокировать только тех, кто попал под санкции. Такую же позицию разделяет Coinbase. А в Kraken сказали, что для блокировок нет юридических оснований. Биржи Bitstamp, Bittrex, Coinmama, Bitpanda, Huobi и OKX, а также NFT-маркетплейс OpenSea комментариев не дали.
На самом деле не все сервисы обязаны отчитываться перед властями, заставлять пользователей проходить проверки и фиксировать их личные данные. На рынке есть децентрализованные криптообменники, которые не хранят у себя пользовательские средства, и поддерживают принципы анонимности.
Но дело уже не только в юридическом давлении. «Это теперь вопрос репутации. Вряд ли кто-то хочет пособничать лицу, которое пытается с помощью криптовалюты обойти международные санкции», — поясняет директор центра исследований финансовых преступлений Том Китинг.
Правда, политики и аналитики, возможно, переживают напрасно. В отличие от Северной Кореи и Ирана, Россия на протяжении десятилетий глубоко «укоренилась» в мировой финансовой системе. По данным издания Al Jazeera, 80% её ежедневных операций с иностранной валютой и половина международной торговли осуществляются в долларах.
Любая попытка переместить накопленные страной многомиллионные суммы через криптобиржу заметно всколыхнула бы рынок, пишет советник замминистра финансов США Тодд Конклин. А аналитическим ПО пользуются в том числе и децентрализованные обменники, чтобы отслеживать подозрительную деятельность, так что власти в случае чего и так узнают, за какими перемещениями нужно следить.
К тому же криптовалюты не так уж прозрачны, как многие полагают, пишет Washington Post. Об этом властям расскажет любой подкованный в вопросе цифровых активов консультант, отмечает бывший помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.
На одной криптовалюте Россия далеко не уедет, считает директор аналитической фирмы Elliptic Дэвид Карлайл. Иран и Северная Корея к этому моменту накопили в крипте лишь по $1 млрд. А у России банковский сектор стоимостью $1,4 трлн — конвертировать такие деньги в «цифру» быстро не получится.
Да и даже если Россия попытается масштабировать свою криптовалютную активность, она вряд ли сможет извлечь из этого максимальную пользу. У неё просто нет для этого нужной инфраструктуры — финансовой и юридической.
«Россия не успела полноценно внедрить цифровые монеты в отечественную экономику», — поясняет американский чиновник Хуан Сарате. Во многом именно поэтому обойти международные санкции будет не так просто, как кажется аналитикам.
В этом его поддерживает директор исследовательской фирмы CSITECH Ник Фюрно: «Представим, что власть конвертировала все нужные ей суммы в криптовалюту. Вот только где она сможет её потратить, если пока что не может за неё купить даже гамбургер?»
Малозначительной будет также попытка пойти по пути Тегерана и направить избыточные энергетические и вычислительные ресурсы, чтобы майнить криптовалюту. «25% нефти и 40% газа Европа получает от России. Да, она сможет монетизировать часть энергии внутри страны, но для такого крупного экспортёра, как она, это всё равно капля в море», — пишет Al Jazeera.
Крипта как способ обезопасить средства
По оценкам экспертов, россияне владеют минимум 12 млн криптокошельков, на которых хранится порядка 2 трлн рублей. А ещё Россия — третья по объёму добычи биткоина страна в мире. При этом криптовалюта в стране по-прежнему не признана.
В Украине же всё иначе. Страна стала лидером в Европе по внедрению цифровых монет, легализовав их в сентябре 2021 года, и активно продвигает финтех-стартапы — в том числе криптовалютные.
Однако из-за военного конфликта экономика Украины переживает упадок. ЦБ страны приостановил электронные денежные переводы и запретил гражданам снимать иностранную валюту. Чтобы сберечь средства, украинцы конвертируют их в крипту и вывозят из страны. А после надеются обменять на другие традиционные валюты — или ту же гривну.
Чтобы грамотно обращаться с криптовалютой, нужно понимать, что это вообще за актив. Однако вооружённый конфликт — не лучшее время, чтобы в этом разбираться, пишет Vox.
На рынке тысячи криптовалют, каждая из которых имеет свои особенности, и не все криптокошельки одинаково удобны и безопасны. Некоторые онлайн-хранилища, например, легко ограбить, а о физических кошельках новичок может и не знать. И в итоге рискует стать жертвой кибератаки.
Криптоэнтузиасты также привыкли продвигать биткоин как новое золото. Число монет заранее определено и не может быть увеличено, поэтому для некоторых актив Сатоши Накамото — способ разнообразить инвестиционный портфель в условиях волатильности и защититься от инфляции.
Однако рынок давно доказал, что это не всегда невозможно. В первый день войны с Украиной биткоин упал вместе с фондовым индексом S&P 500 на 8% до $34,9 тысяч. А 28 февраля — после новых санкций против ЦБ России — подскочил на 10,4% до $41,8 тысяч вместе с американскими бумагами, которые до этого просели.
«Украинец может вывезти $1000 в крипте, а по приезде обнаружить, что курс упал, и денег у него стало в два раза меньше», — поясняет Vox. Впрочем, и традиционные валюты порой не уступают биткоину по волатильности. Например, турецкая лира.
До войны с Украиной у криптовалюты не было особого шанса проявить себя в действительно напряжённых экономических условиях. И предоставить его может российско-украинский кризис, полагает CNBC.
Получится ли у того же биткоина — неизвестно. Но цифровые активы, очевидно, теперь навсегда станут инструментом в руках конфликтующих сторон — как и интернет превратился в неотъемлемую часть кибервойн. Только эта война — криптовалютная и вряд ли последняя.
Там очепятка, курс доллара к рублю превысил $100
простите, пытаемся при любом удобном случае напомнить, как пишется значок доллара, пока еще сами помним, что это вообще такое... спасибо, Артем!
Продавать USDT и BTC или подождать? Как думаете?
Продавать USDT и BTC
Имеешь ввиду обменять на рубли? Нет конечно, Россия вымирает во всех смыслах, катастрофически падает население и теперь экономика. Учитывай, что BTC это актив, так как количество биткоинов в обращении будет падать из-за потерь ключей и умирания владельцев кошельков, а USDT пассив, так как доллары постоянно печатают и их ценность съедает инфляция.
Курс гривны по отношению к доллару упал 23 февраля до семилетнего минимума, а курс доллара к рублю 2 марта впервые в истории превысил 100 рублей.
не гривны, а рубля, гривна как была 30 грн за доллар так и осталась, а рубль улетел с 75 до 150 уже почти
страна в состоянии войны, думаю дела поменяются по завершению войны и курс гривны сильно просядет .Так как совсем не понятно что будет дальше с Россией и Ураиной в целом.
Вас за такие формулировки заблокируют к хуям, кстати.
Спасибо за принципиальность.
А как можно заблокировать?
Разве что рубильник дернуть и полностью оградить рунет.
Официально и так нельзя вывести сейчас в валюту в рф
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.