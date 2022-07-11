Криптобиржа Binance обслуживала трейдеров в Иране, несмотря на санкции США — Reuters Статьи редакции
Компания рискует попасть под вторичные санкции — это может лишить её доступа к финансовой системе США, говорят опрошенные изданием юристы.
- Одна из крупнейших в мире криптобирж продолжала обрабатывать сделки клиентов из Ирана, несмотря на американские санкции и запрет вести бизнес в этой стране, выяснило Reuters.
- США вернули часть ранее замороженных санкций против Ирана в 2018 году, тогда же компания предложила иранским пользователям закрыть свои счета и вывести криптовалюту.
- Но семь клиентов биржи сообщили агентству, что продолжали использовать свои аккаунты вплоть до сентября 2021 года. Они потеряли доступ только потому, что в августе того же года Binance ужесточила проверки на предмет отмывания денег. До этого для регистрации нужна была только почта, а для доступа можно было пользоваться VPN.
- Ещё 11 трейдеров указали, что торговали криптовалютой на Binance после запрета 2018 года, в своих профилях в LinkedIn. Они не ответили на вопросы агентства. Binance также не ответила на запрос, в Минфине США отказались от комментариев.
- При этом минимум трое старших сотрудников Binance знали, что биржа остаётся популярной в Иране и используется там, пишет издание со ссылкой на сообщения в Telegram и корпоративные чаты сотрудников. Во внутренних же документах биржа включила Иран в список стран под заголовком «строго нет».
- Опрошенные Reuters юристы и эксперты по санкциям отметили, что работа биржи в Иране может привлечь внимание американских регуляторов, и компания может попасть под вторичные санкции, в том числе лишиться доступа к финансовой системе США. Дело в том, что холдинг Binance зарегистрирован на Каймановых островах, но американские клиенты торгуют через Binance.US. Такая структура, по словам юристов, защищает Binance от прямых санкций.
2525 просмотров
Надо было “строго нет и точка”, чтобы не читалось как “строго нет, но если очень надо, то можно”
Начальник ИПСО! Выдайте сотрудникам новые методические материалы! Они тут всех задолбали по самое немогу своим петросянством.
Товарищ Бублик не из их числа.
Сторого нет
Вот пофиг как-то. Ну работали, да и ладно.
Хотя крипту опять может несколько поштормить или только биржу. А им и не привыкать.
иранцы же должны страдать.
как так то?
Ага, неправильным людям нельзя крипту покупать
Да вкл все их юр лица. Делов то.