Суд в Черногории решил освободить создателя стейблкоина TerraUSD До Квона под залог в €400 тысяч Статьи редакции
В стране его обвиняют в подделке документов.
- Суд в Черногории согласился отпустить основателя основателя Terraform Labs До Квона и финансового директора компании Хан Чанг Джуна из-под стражи под залог в €400 тысяч для каждого, сообщило местно издание Рobjeda.
- Они должны будут находиться под домашним арестом по адресу, который предоставит их адвокат. Оба пообещали не скрываться и реагировать на повестки в суд и заявили, что залог выплатят их жёны.
- Обвинение было против освобождения под залог — так как опасалось, что До Квон и Хан Чанг Джун покинут Черногорию. Но суд посчитал, что суммы в €400 тысяч достаточно, чтобы у них не возникло желания сбежать.
- До Квона и Хан Чанг Джуна задержали в конце марта 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке вылететь из страны в Дубай по поддельным документам. В апреле прокуратура Черногории предъявила До Квону обвинение в подделке документов.
- Основателя Terraform Labs также обвиняют в мошенничестве власти США и Южной Кореи. Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna. Но власти Черногории заявили, что начнут процедуру экстрадиции только после рассмотрения судом дела о фальсификации документов.
- TerraUSD был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен Luna. Его курс начал падать в мае 2022 года. Инвесторы выпущенных Terraform Labs криптоактивов потеряли около $42 млрд.
95 просмотров
Надеюсь, залог можно внести в стейблкоинах?
А какие проблемы их перелить в фиат?) Хотя там рука руку моет. Порешают и на стейбле)