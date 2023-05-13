Крипто
Евгения Евсеева

Суд в Черногории решил освободить создателя стейблкоина TerraUSD До Квона под залог в €400 тысяч Статьи редакции

В стране его обвиняют в подделке документов.

  • Суд в Черногории согласился отпустить основателя основателя Terraform Labs До Квона и финансового директора компании Хан Чанг Джуна из-под стражи под залог в €400 тысяч для каждого, сообщило местно издание Рobjeda.
  • Они должны будут находиться под домашним арестом по адресу, который предоставит их адвокат. Оба пообещали не скрываться и реагировать на повестки в суд и заявили, что залог выплатят их жёны.
  • Обвинение было против освобождения под залог — так как опасалось, что До Квон и Хан Чанг Джун покинут Черногорию. Но суд посчитал, что суммы в €400 тысяч достаточно, чтобы у них не возникло желания сбежать.
  • До Квона и Хан Чанг Джуна задержали в конце марта 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке вылететь из страны в Дубай по поддельным документам. В апреле прокуратура Черногории предъявила До Квону обвинение в подделке документов.
  • Основателя Terraform Labs также обвиняют в мошенничестве власти США и Южной Кореи. Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna. Но власти Черногории заявили, что начнут процедуру экстрадиции только после рассмотрения судом дела о фальсификации документов.
  • TerraUSD был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен Luna. Его курс начал падать в мае 2022 года. Инвесторы выпущенных Terraform Labs криптоактивов потеряли около $42 млрд.
Финансы
Павел Комаровский
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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новость #terrausd #luna

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3 комментария
Domorost
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Макс Мартин

Надеюсь, залог можно внести в стейблкоинах?

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Oleh Novikov

А какие проблемы их перелить в фиат?) Хотя там рука руку моет. Порешают и на стейбле)

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