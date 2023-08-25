Криптобиржа Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля Статьи редакции
В марте 2023 года площадка запретила покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис.
- Пользователи пожаловались, что у них пропала возможность совершать p2p-операции со всеми иностранными валютами. Официально Binance никаких заявлений не делала и ограничения не комментировала. Временный это запрет или постоянный — пока неизвестно.
- Изначально о проблемах сообщили игровые сообщества: они заметили, что пропала возможность покупать турецкие лиры — это делали, чтобы приобретать игры на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox.
- В редакции DTF убедились, что ограничение действительно существует. При попытке купить любую валюту появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Обойти запрет нельзя.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. Тогда криптобиржа объясняла это принятием десятого пакета санкций ЕС.
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Ничего страшного. Главное водка сказали не подорожает. :D
Нах оно если есть huobi?
Смысл пользоваться Бинансом когда есть достойные альтернативы ✌️
что посоветуешь?
bybit
Huobi
huylao
Ждем свою, родную биржу от Яндекса на которой с конской комиссией можно будет купить кыргизский сом и монгольский тугрик для последующего обмена на доллары и евро )
В свою очередь, иностранцам (и россиянам с верификацией на внж) запретили торговать рублями, а остальные валюты доступны
Иностранцы и россияне с верификацией на ВНЖ:
потеря потерь конечно
Ну, кроме иронии, вывод рубли-usdt-местная валюта у релокантов был популярен. Теперь задача усложняется
Причем здесь гражданство, дискриминируют не задумываясь
Создайте петицию, говорят помогает)
За криптой будущее(С)
Хуй вам, а не будущее)))
Слушайте, а зачем вам нужен бинанс?
Ведь ещё совсем недавно был 2017 год, когда о крипте кричали из каждого утюга.
И у каждого из вас точно было полно знакомых крипто-трейдеров (надеюсь что не мамкиных).
Так и меняйтесь p2p со своими контактами, в чём проблема?
Если прочитать новость нормально, то глупые вопросы не возникают
Только мне в слове «рубля» слышится некое... что-то нехорошое слышится?
А нахрена, кстати, криптобиржа в рублях? Хорошо пошутили.
Дык санкции никто не отменял, а Чанпэн уже согласен на все, лишь бы правительство США его кораблик не топило.
какие санкции на турецкую лиру например?
Нафиг писать о том, что произошло аж в марте с заголовком как будто breaking news
Дык так покупать рублями USDT и др можно ведь, что еще нужно?
ну купил ты USDT, а дальше что с ними делать? выводить на другую биржу, покупать только то что продается за USDT, искать оффлайн менял с наличкой?
Нет. Продать юсдт теперь можно то же только за рубли
(не туда)
Фигня в том, что для нероссийских аккаунтов они запретили торговлю рублями. Я в своем индонезийском аккаунте не могу теперь ни объявление создать, ни даже поработать с чужим объявлением, если это рубли.
Уже регистрируюсь на других биржах.
А какие можете посоветовать?
Goyda
Сегодня столкнулся с этой проблемой. Что посоветуете как альтернативу бинанс? Bybit, huobi, okx?
Ну т.е. что там? Русофобия в чистом виде?
У тебя колпак течет? Причем тут русофобия? Биржа просто хочет оставаться на плаву вот и все
Модно о русофобии, вот и фонит.
США нормально прессуют бинанс последнее время) видимо у площадки остаётся всё меньше ходов