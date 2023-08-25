Крипто
Евгения Евсеева

Криптобиржа Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля Статьи редакции

В марте 2023 года площадка запретила покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис.

  • Пользователи пожаловались, что у них пропала возможность совершать p2p-операции со всеми иностранными валютами. Официально Binance никаких заявлений не делала и ограничения не комментировала. Временный это запрет или постоянный — пока неизвестно.
  • Изначально о проблемах сообщили игровые сообщества: они заметили, что пропала возможность покупать турецкие лиры — это делали, чтобы приобретать игры на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox.
  • В редакции DTF убедились, что ограничение действительно существует. При попытке купить любую валюту появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Обойти запрет нельзя.
  • В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. Тогда криптобиржа объясняла это принятием десятого пакета санкций ЕС.

#новость #binance

458 показов
2.9K открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Kiss1nger

Ничего страшного. Главное водка сказали не подорожает. :D

Ответить
Развернуть ветку
Muvandr

Нах оно если есть huobi?

Ответить
Развернуть ветку
LAPIN SECURITY

Смысл пользоваться Бинансом когда есть достойные альтернативы ✌️

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Zaharov

что посоветуешь?

Ответить
Развернуть ветку
Александр

bybit

Ответить
Развернуть ветку
LAPIN SECURITY

Huobi

Ответить
Развернуть ветку
Pivozavr

huylao

Ответить
Развернуть ветку
Вадимов Вадим

Ждем свою, родную биржу от Яндекса на которой с конской комиссией можно будет купить кыргизский сом и монгольский тугрик для последующего обмена на доллары и евро )

Ответить
Развернуть ветку
Alex Crown

В свою очередь, иностранцам (и россиянам с верификацией на внж) запретили торговать рублями, а остальные валюты доступны

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Иностранцы и россияне с верификацией на ВНЖ:

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

потеря потерь конечно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Crown

Ну, кроме иронии, вывод рубли-usdt-местная валюта у релокантов был популярен. Теперь задача усложняется

Ответить
Развернуть ветку
Milton Fridman

Причем здесь гражданство, дискриминируют не задумываясь

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Создайте петицию, говорят помогает)

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

За криптой будущее(С)

Хуй вам, а не будущее)))

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт отморожен

Слушайте, а зачем вам нужен бинанс?
Ведь ещё совсем недавно был 2017 год, когда о крипте кричали из каждого утюга.
И у каждого из вас точно было полно знакомых крипто-трейдеров (надеюсь что не мамкиных).
Так и меняйтесь p2p со своими контактами, в чём проблема?

Ответить
Развернуть ветку
Vitality

Если прочитать новость нормально, то глупые вопросы не возникают

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Только мне в слове «рубля» слышится некое... что-то нехорошое слышится?

А нахрена, кстати, криптобиржа в рублях? Хорошо пошутили.

Ответить
Развернуть ветку
Mike V. Gorbunov

Дык санкции никто не отменял, а Чанпэн уже согласен на все, лишь бы правительство США его кораблик не топило.

Ответить
Развернуть ветку
t t

какие санкции на турецкую лиру например?

Ответить
Развернуть ветку
Banyanya

Нафиг писать о том, что произошло аж в марте с заголовком как будто breaking news

Ответить
Развернуть ветку
Serge Demichev

Дык так покупать рублями USDT и др можно ведь, что еще нужно?

Ответить
Развернуть ветку
Павел

ну купил ты USDT, а дальше что с ними делать? выводить на другую биржу, покупать только то что продается за USDT, искать оффлайн менял с наличкой?

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кондратьев

Нет. Продать юсдт теперь можно то же только за рубли

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

(не туда)

Ответить
Развернуть ветку
Гарри

Фигня в том, что для нероссийских аккаунтов они запретили торговлю рублями. Я в своем индонезийском аккаунте не могу теперь ни объявление создать, ни даже поработать с чужим объявлением, если это рубли.
Уже регистрируюсь на других биржах.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Орлов

А какие можете посоветовать?

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Goyda

Ответить
Развернуть ветку
Unknown

Сегодня столкнулся с этой проблемой. Что посоветуете как альтернативу бинанс? Bybit, huobi, okx?

Ответить
Развернуть ветку
Uzabila

Ну т.е. что там? Русофобия в чистом виде?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Martynovich

У тебя колпак течет? Причем тут русофобия? Биржа просто хочет оставаться на плаву вот и все

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Модно о русофобии, вот и фонит.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

США нормально прессуют бинанс последнее время) видимо у площадки остаётся всё меньше ходов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
30 комментариев
Раскрывать всегда
null