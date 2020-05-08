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Новый дизайн «свежий и более простой», считают в Facebook.
Facebook сделала доступным для всех пользователей новый дизайн десктопной версии, который компания анонсировала в апреле 2019 года. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.
В феврале 2020 года часть российских пользователей уже могла протестировать новое оформление.
В новом дизайне упрощённая навигация, а домашняя страница и другие разделы загружаются быстрее. Теперь есть тёмная тема. Светлая оформлена в серых тонах. Синий перестал быть основным цветом, но сохранился, например, в оформлении элементов навигации.
Чтобы перейти на новое оформление, нужно зайти в настройки аккаунта и выбрать опцию «переключиться на новый Facebook». Опция постепенно появится во всех аккаунтах, отметили в компании.
Соцсеть упростила создание новых страниц и групп, теперь это можно сделать в пару кликов, выбрав обложку, уровень приватности, указав название и некоторую другую информацию. Можно оценить внешний вид группы, включив превью для десктопной и мобильной версий.
«В последнее время мы работали над мобильным приложением и обнаружили, что забросили десктопную версию», — отметили в компании. Новый дизайн «свежий и более простой», считают в Facebook.
Жаль, что на нормальных мониторах выглядит так себе :)
Всё вроде ок, но навбар тупо скопирован из мобильной версии. Очень много иконок с неочевидным предназначением.
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ОМГ ну наконец-то! Старый дизайн оч сильно задолбал, тормозит и куча всего на экране
Уже наверное месяц как... Вы только на Землю приземлились?))
Тогда они его тестили, и уж если быть совсем точным то месяцев ~6 как тестили на разных группах пользователей
Ну понятно) Ну я уже месяц пользуюсь им, ждал статью, а ее все нет, и вот только сейчас)
Второй абзац новости для вас. На Земле не учат читать текст целиком?
У меня старый дизайн. Может нужно что-то сделать, чтобы увидеть новый? :(
Для всех пользователей Google Chrome. В Сафари все еще пишет, что для этого браузера новая версия не готова
Теперь Facebook тырит дизайн у Vk?
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