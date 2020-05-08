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Дизайн
Галина Мубаракшина
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Facebook обновила дизайн десктопной версии для всех: появилась упрощённая навигация и более быстрая загрузка страниц Материал редакции

Новый дизайн «свежий и более простой», считают в Facebook.

24 комментария
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Facebook сделала доступным для всех пользователей новый дизайн десктопной версии, который компания анонсировала в апреле 2019 года. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.

В феврале 2020 года часть российских пользователей уже могла протестировать новое оформление.

В новом дизайне упрощённая навигация, а домашняя страница и другие разделы загружаются быстрее. Теперь есть тёмная тема. Светлая оформлена в серых тонах. Синий перестал быть основным цветом, но сохранился, например, в оформлении элементов навигации.

Чтобы перейти на новое оформление, нужно зайти в настройки аккаунта и выбрать опцию «переключиться на новый Facebook». Опция постепенно появится во всех аккаунтах, отметили в компании.

Соцсеть упростила создание новых страниц и групп, теперь это можно сделать в пару кликов, выбрав обложку, уровень приватности, указав название и некоторую другую информацию. Можно оценить внешний вид группы, включив превью для десктопной и мобильной версий.

«В последнее время мы работали над мобильным приложением и обнаружили, что забросили десктопную версию», — отметили в компании. Новый дизайн «свежий и более простой», считают в Facebook.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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24 комментария
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Dmitry Porkhaev

8

Че-то не робит

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Саша Молодцов

3

Жаль, что на нормальных мониторах выглядит так себе :)

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Владислав Пучков

Саша
5

max-width забыли наверное

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Expmonk

Саша
3

Вот это, я понимаю, адаптив! 

Ответить

Andrey Kulakov

Саша
1

Оно так выглядит даже на уже сто лет стандартном FullHD))

Ответить

Anton Smets

5

Всё вроде ок, но навбар тупо скопирован из мобильной версии. Очень много иконок с неочевидным предназначением.

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Andreas Blokh

2
Ответить

Сергей Мазур

1

дизайн vc получше будет)

Ответить

Elf Elf

1

ОМГ ну наконец-то! Старый дизайн оч сильно задолбал, тормозит и куча всего на экране

Ответить

Vitalii Vorobiov

0

Че по оперативке? 64гб достаточно чтобы 4 вкладки открыть?

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Павел Федорук

0

Уже наверное месяц как... Вы только на Землю приземлились?))

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Denis Shiryaev

Павел
1

Тогда они его тестили, и уж если быть совсем точным то месяцев ~6 как тестили на разных группах пользователей

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Павел Федорук

Denis
0

Ну понятно) Ну я уже месяц пользуюсь им, ждал статью, а ее все нет, и вот только сейчас)

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Константин Панфилов

Павел
0

Второй абзац новости для вас. На Земле не учат читать текст целиком?

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sardelkin

0

ну с тамошней цензурой уже нет никакого интереса туда вкатываться

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Aleksey Stupen

0

У меня по-прежнему старый десигн

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Владислав Пучков

0

Выглядит куда удобнее чем раньше

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Expmonk

0

удалено

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Евгений Леутин

0

Ммм, инстаграм на спидах, наконец-та

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Alex One

0

Инстаграмм для десктопа. Один хрен, то что было в разы хуже :)

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Stahovsky Igorevich Andrey

0

У меня старый дизайн. Может нужно что-то сделать, чтобы увидеть новый? :(

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Irek Khasyanov

0

Для всех пользователей Google Chrome. В Сафари все еще пишет, что для этого браузера новая версия не готова

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Александр Топчий

0

Теперь Facebook тырит дизайн у Vk?

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Arthur N

Александр
0

Ни разу не похоже на ВК.

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