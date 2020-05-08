Новый дизайн «свежий и более простой», считают в Facebook.

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Facebook сделала доступным для всех пользователей новый дизайн десктопной версии, который компания анонсировала в апреле 2019 года. Об этом vc.ru рассказали представители соцсети в России.

В феврале 2020 года часть российских пользователей уже могла протестировать новое оформление.

В новом дизайне упрощённая навигация, а домашняя страница и другие разделы загружаются быстрее. Теперь есть тёмная тема. Светлая оформлена в серых тонах. Синий перестал быть основным цветом, но сохранился, например, в оформлении элементов навигации.

Чтобы перейти на новое оформление, нужно зайти в настройки аккаунта и выбрать опцию «переключиться на новый Facebook». Опция постепенно появится во всех аккаунтах, отметили в компании.

Соцсеть упростила создание новых страниц и групп, теперь это можно сделать в пару кликов, выбрав обложку, уровень приватности, указав название и некоторую другую информацию. Можно оценить внешний вид группы, включив превью для десктопной и мобильной версий.