Видеоредактор, приложение для рисования анимации и игры.

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Apple наградила восемь победителей ежегодной премии Apple Design Awards для разработчиков iOS-приложений и игр с наилучшим дизайном. Каждый из них был выбран за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения, рассказал vc.ru представитель компании.

Darkroom от Bergen Co. — бесплатный фото- и видеоредактор для iPhone и iPad с «интуитивно понятным управлением». Благодаря технологиям Apple, включая API для фото и камер, быстрые действия на главном экране, контекстные меню и тактильные элементы, интерфейс приложения «так же красив, как и прост в использовании», отметили в Apple.

Looom от iorama.studio — приложение для рисования анимации на iPad для любителей и профессионалов. Поддерживает работу Apple Pencil и тёмную тему. Стоит $9,99.

Shapr3D от Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag — бесплатное CAD-приложение для iPad для создания сложных 3D-моделей. Программа использует технологию ARKit, а в 2020 добавит сканер LiDAR для автоматического создания точного 2D плана этажа и 3D модели помещения в качестве основы для проектирования. Созданный дизайн можно просмотреть в реальном масштабе с помощью технологий дополненной реальности прямо в отсканированном помещении.

StaffPad преобразует рукописные ноты в цифровые. Приложение поддерживает работу Apple Pencil, механизм Drag & Drop для графического асинхронного копирования и Core ML для преобразования каждой строки. Стоимость — $89,99. Работает на iPad.

Sayonara Wild Hearts от разработчика Simogo и издателя Annapurna Interactive — бесплатная музыкальная аркада для iPhone, iPad и Apple TV, в которой нужно ездить на мотоцикле или скейтборде, участвовать в танцевальных батлах и другое.

Apple отметила яркие и сюрреалистические пейзажи в приложении, визуальные эффекты и динамический ход игры. В Sayonara Wild Hearts встроены технологии Apple, включая графический 3D API под названием Metal, Game Center и другие.

Sky: Children of the Light — «социальный квест-игра» от thatgamecompany для iPhone и iPad. Игроки летают по волшебному царству, чтобы помочь существам с неба вернуться обратно.

Song of Bloom — головоломка от индийского разработчика Филиппа Столленмайера за $1,99. Игроки на iPhone и iPad изучают историю, рассказанную в быстро меняющихся картинках в разных художественных стилях.